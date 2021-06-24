https://ria.ru/20210624/iran-1738388833.html

Раввин рассказал о жизни евреев в Иране

Раввин рассказал о жизни евреев в Иране - РИА Новости, 24.06.2021

Раввин рассказал о жизни евреев в Иране

Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил Российский фонд мира за безопасную жизнь еврейской общины в мусульманских странах, в том числе в Иране. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:35

2021-06-24T11:35

2021-06-24T11:35

религия и мировоззрение

россия

леонид слуцкий (политик)

дом союзов

"российский фонд мира"

берл лазар

михаил мишустин

иран

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил Российский фонд мира за безопасную жизнь еврейской общины в мусульманских странах, в том числе в Иране."Фонд мира помогает не только внутри нашей страны. То, что еврейская община в Иране живет в комфорте, в уверенности - это также благодаря Леониду Эдуардовичу (Слуцкому, председателю правления Российского фонда мира - РИА Новости). Поэтому можно себе представить, что в мусульманских странах сегодня еврейская община живет в комфорте и безопасности в том числе благодаря деятельности, которая происходит здесь, в России", - сказал он на торжественном заседании фонда в среду в Колонном зале Дома Союзов, посвященном 50-летию организации.Российский фонд мира 23 июня отметил свое 60-летие, свои поздравления общественной организации передали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий возглавляет его с 2002 года. В состав правления фонда также входят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, а также главный раввин Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич.

https://ria.ru/20210412/iran-1727843985.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), дом союзов, "российский фонд мира", берл лазар, михаил мишустин, иран