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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210624/iran-1738388833.html
Раввин рассказал о жизни евреев в Иране
Раввин рассказал о жизни евреев в Иране - РИА Новости, 24.06.2021
Раввин рассказал о жизни евреев в Иране
Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил Российский фонд мира за безопасную жизнь еврейской общины в мусульманских странах, в том числе в Иране. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:35
2021-06-24T11:35
религия и мировоззрение
россия
леонид слуцкий (политик)
дом союзов
"российский фонд мира"
берл лазар
михаил мишустин
иран
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил Российский фонд мира за безопасную жизнь еврейской общины в мусульманских странах, в том числе в Иране."Фонд мира помогает не только внутри нашей страны. То, что еврейская община в Иране живет в комфорте, в уверенности - это также благодаря Леониду Эдуардовичу (Слуцкому, председателю правления Российского фонда мира - РИА Новости). Поэтому можно себе представить, что в мусульманских странах сегодня еврейская община живет в комфорте и безопасности в том числе благодаря деятельности, которая происходит здесь, в России", - сказал он на торжественном заседании фонда в среду в Колонном зале Дома Союзов, посвященном 50-летию организации.Российский фонд мира 23 июня отметил свое 60-летие, свои поздравления общественной организации передали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий возглавляет его с 2002 года. В состав правления фонда также входят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, а также главный раввин Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич.
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россия, леонид слуцкий (политик), дом союзов, "российский фонд мира", берл лазар, михаил мишустин, иран

Раввин рассказал о жизни евреев в Иране

11:35 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил Российский фонд мира за безопасную жизнь еврейской общины в мусульманских странах, в том числе в Иране.
"Фонд мира помогает не только внутри нашей страны. То, что еврейская община в Иране живет в комфорте, в уверенности - это также благодаря Леониду Эдуардовичу (Слуцкому, председателю правления Российского фонда мира - РИА Новости). Поэтому можно себе представить, что в мусульманских странах сегодня еврейская община живет в комфорте и безопасности в том числе благодаря деятельности, которая происходит здесь, в России", - сказал он на торжественном заседании фонда в среду в Колонном зале Дома Союзов, посвященном 50-летию организации.
Российский фонд мира 23 июня отметил свое 60-летие, свои поздравления общественной организации передали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий возглавляет его с 2002 года. В состав правления фонда также входят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, а также главный раввин Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич.
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Религия и мировоззрениеРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Дом союзов"Российский фонд мира"Берл ЛазарМихаил МишустинИран
 
 
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