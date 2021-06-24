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Наука
https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html
Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple
Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple - РИА Новости, 24.06.2021
Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple
Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:45
2021-06-24T16:45
наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13. Об этом сообщает GSMArena.Точные макеты будущих смартфонов попали к производителям аксессуаров для "яблок". Оформление задней панели полностью подтверждает предыдущие инсайды об iPhone 13 — внешний вид устройств останется таким же, как у 12-й серии.В семейство iPhone 13 войдут четыре модели, останется и не слишком популярный mini. Все смартфоны станут немного толще из-за увеличенного аккумулятора. У младших версий сенсоры в камерном блоке теперь будут располагаться по диагонали.Официально iPhone 13 представят в сентябре 2021 года, в продажу смартфоны поступят не раньше октября. Инсайдеры считают, что стоимость на устройства останется на прежнем уровне.
https://ria.ru/20210426/apple-1729983382.html
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apple iphone, apple, технологии

Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple

16:45 24.06.2021
 
© twitter.com/SonnyDicksoniPhone 13
iPhone 13
© twitter.com/SonnyDickson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13. Об этом сообщает GSMArena.
Точные макеты будущих смартфонов попали к производителям аксессуаров для "яблок". Оформление задней панели полностью подтверждает предыдущие инсайды об iPhone 13 — внешний вид устройств останется таким же, как у 12-й серии.
В семейство iPhone 13 войдут четыре модели, останется и не слишком популярный mini. Все смартфоны станут немного толще из-за увеличенного аккумулятора. У младших версий сенсоры в камерном блоке теперь будут располагаться по диагонали.
Официально iPhone 13 представят в сентябре 2021 года, в продажу смартфоны поступят не раньше октября. Инсайдеры считают, что стоимость на устройства останется на прежнем уровне.
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