https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html

Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple

Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple - РИА Новости, 24.06.2021

Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple

Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:45

2021-06-24T16:45

2021-06-24T16:45

наука

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13. Об этом сообщает GSMArena.Точные макеты будущих смартфонов попали к производителям аксессуаров для "яблок". Оформление задней панели полностью подтверждает предыдущие инсайды об iPhone 13 — внешний вид устройств останется таким же, как у 12-й серии.В семейство iPhone 13 войдут четыре модели, останется и не слишком популярный mini. Все смартфоны станут немного толще из-за увеличенного аккумулятора. У младших версий сенсоры в камерном блоке теперь будут располагаться по диагонали.Официально iPhone 13 представят в сентябре 2021 года, в продажу смартфоны поступят не раньше октября. Инсайдеры считают, что стоимость на устройства останется на прежнем уровне.

https://ria.ru/20210426/apple-1729983382.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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