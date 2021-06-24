https://ria.ru/20210624/inernaty-1738483397.html

В РПЦ рассказали, как не допустить нарушения прав людей в интернатах

В РПЦ рассказали, как не допустить нарушения прав людей в интернатах - РИА Новости, 24.06.2021

В РПЦ рассказали, как не допустить нарушения прав людей в интернатах

Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддержит законопроект о распределенной опеке, если документ... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:09

2021-06-24T18:09

2021-06-24T18:09

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддержит законопроект о распределенной опеке, если документ внесут в Госдуму, заявил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Василий Рулинский.Ранее "Парламентская газета" сообщила, что член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова на пленарном заседании 23 июня попросила коллег во время парламентских каникул уделить внимание проблеме трудоустройства молодых людей с инвалидностью. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает газета, обратила внимание сенаторов на это предложение, а главу комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса попросила "заняться продвижением закона о распределенной опеке"."Уже давно в России обсуждается законопроект о распределенной опеке. Мы считаем важным, чтобы был принят законопроект в редакции, в которой будет предусмотрено несколько ключевых положений. Во-первых, это возможность распределения опекунских полномочий между физическими лицами, во-вторых, это возможность распределения полномочий опекуна между физическими лицами и некоммерческими организациями, в-третьих, распределение полномочий опекуна между двумя и более некоммерческими организациями, в том числе между теми, в которые подопечный помещается под надзор или не помещается", - сказал Рулинский.По его словам, с профильными НКО была согласована редакция законопроекта, которая была размещена в апреле 2019 года на сайте Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ – "именно эту версию поддерживает синодальный отдел по благотворительности и профильные общественные организации".Он напомнил, что в Церкви неоднократно выступали за то, чтобы в России появился институт распределенной опеки."Недееспособные люди в интернатах сейчас полностью зависят от руководства учреждений, которые являются и заказчиками, и исполнителями социальных услуг. Это создает конфликт интересов, который часто плохо сказывается на жизни конкретных людей. Известно о случаях нарушений прав людей в интернатах. В то же время у добровольцев, некоммерческих организаций нет возможности оказывать полноценно помощь людям в интернатах, забирать их на сопровождаемое проживание. Для того чтобы изменить эту ситуацию, нужен институт распределенной опеки", - пояснил пресс-секретарь.По данным синодального отдела, в Русской православной церкви действует более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, и лишь небольшая часть из них – это проекты сопровождаемого проживания. "Пока в России таких проектов единицы. И руководители этих проектов вынуждены оформлять опеку на людей из интернатов лично на себя, потому что других механизмов в законодательстве сегодня просто нет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210609/devochka-1736325140.html

https://ria.ru/20210609/izdevatelstva-1736337185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, московский патриархат, русская православная церковь, госдума рф