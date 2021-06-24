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ФТС возбудила административное дело против IKEA
ФТС возбудила административное дело против IKEA - РИА Новости, 24.06.2021
ФТС возбудила административное дело против IKEA
Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:07
2021-06-24T16:07
россия
ikea international group
федеральная таможенная служба (фтс россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 14 миллионов долларов (1 миллиарда рублей), сообщает агентство Блумберг.Ранее в 2020 году, ФТС возбудила дело против компании вследствие того, что IKEA занижала стоимость лицензионных платежей за период с 2017 по 2020 годы.По словам пресс-службы компании, которые приводит агентство, IKEA осведомлена об иске и оспаривает его.Ранее, ФТС РФ также возбудила уголовное дело в отношении крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов).IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в 30 странах мира, управляет 378 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.
https://ria.ru/20210413/rosreestr-1727995044.html
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россия, ikea international group, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, происшествия
ФТС возбудила административное дело против IKEA
16:07 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска в магазине ИКЕА
Вывеска в магазине ИКЕА - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ФТС по Москве возбудила административное дело против IKEA из-за неуплаты миллиарда рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 14 миллионов долларов (1 миллиарда рублей), сообщает агентство Блумберг.
Ранее в 2020 году, ФТС возбудила дело против компании вследствие того, что IKEA занижала стоимость лицензионных платежей за период с 2017 по 2020 годы.
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По словам пресс-службы компании, которые приводит агентство, IKEA осведомлена об иске и оспаривает его.
Ранее, ФТС РФ также возбудила уголовное дело в отношении крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов).
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в 30 странах мира, управляет 378 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.
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РоссияIKEA International GroupФедеральная таможенная служба (ФТС России)МоскваПроисшествия
 
 
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