https://ria.ru/20210624/ikea-1738454378.html

ФТС возбудила административное дело против IKEA

ФТС возбудила административное дело против IKEA - РИА Новости, 24.06.2021

ФТС возбудила административное дело против IKEA

Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:07

2021-06-24T16:07

2021-06-24T16:07

россия

ikea international group

федеральная таможенная служба (фтс россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве (Московская таможня) возбудила административное дело против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA по причине возможной неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 14 миллионов долларов (1 миллиарда рублей), сообщает агентство Блумберг.Ранее в 2020 году, ФТС возбудила дело против компании вследствие того, что IKEA занижала стоимость лицензионных платежей за период с 2017 по 2020 годы.По словам пресс-службы компании, которые приводит агентство, IKEA осведомлена об иске и оспаривает его.Ранее, ФТС РФ также возбудила уголовное дело в отношении крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов).IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в 30 странах мира, управляет 378 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.

https://ria.ru/20210413/rosreestr-1727995044.html

https://ria.ru/20210209/poshliny-1596708813.html

россия

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россия, ikea international group, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, происшествия