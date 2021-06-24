https://ria.ru/20210624/gutseriev-1738476636.html

Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти"

Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти" - РИА Новости, 24.06.2021

Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти"

Михаил Гуцериев, занимающий пост главы совета директоров "Русснефти", принял решение о выходе из его состава, сообщает компания. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:39

2021-06-24T17:39

2021-06-24T17:39

россия

александр лукашенко

русснефть

евросоюз

михаил гуцериев

белоруссия

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Михаил Гуцериев, занимающий пост главы совета директоров "Русснефти", принял решение о выходе из его состава, сообщает компания."Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", - говорится в релизе.Компания не уточняет, в связи с чем принято такое решение.В понедельник Евросоюз включил Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко."Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" - Гуцериев.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

россия

белоруссия

азербайджан

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россия, александр лукашенко, русснефть, евросоюз, михаил гуцериев, белоруссия, азербайджан, экономика