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Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти"
Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти" - РИА Новости, 24.06.2021
Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти"
Михаил Гуцериев, занимающий пост главы совета директоров "Русснефти", принял решение о выходе из его состава, сообщает компания. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:39
2021-06-24T17:39
россия
александр лукашенко
русснефть
евросоюз
михаил гуцериев
белоруссия
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Михаил Гуцериев, занимающий пост главы совета директоров "Русснефти", принял решение о выходе из его состава, сообщает компания."Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", - говорится в релизе.Компания не уточняет, в связи с чем принято такое решение.В понедельник Евросоюз включил Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко."Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" - Гуцериев.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html
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россия, александр лукашенко, русснефть, евросоюз, михаил гуцериев, белоруссия, азербайджан, экономика
Гуцериев решил покинуть совет директоров "Русснефти"
17:39 24.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Бизнесмен Гуцериев решил покинуть пост главы совета директоров "Русснефти"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Михаил Гуцериев, занимающий пост главы совета директоров "Русснефти", принял решение о выходе из его состава, сообщает компания.
"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", - говорится в релизе.
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21 июня, 15:19
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
Компания не уточняет, в связи с чем принято такое решение.
В понедельник Евросоюз включил Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" - Гуцериев.
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РоссияАлександр ЛукашенкоРуссНефтьЕвросоюзМихаил ГуцериевБелоруссияАзербайджанЭкономика
 
 
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