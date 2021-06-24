https://ria.ru/20210624/gretsiya-1738395532.html

Экс-советник премьера Греции поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Экс-советник премьера Греции поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Экс-советник премьера Греции поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Бывший советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией и Восточной Европой Димитриос Веланис поздравил сотрудников медиагруппы "Россия... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:03

2021-06-24T12:03

2021-06-24T12:03

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

димитриос веланис

алексис ципрас

в мире

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АФИНЫ, 24 июн – РИА Новости. Бывший советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией и Восточной Европой Димитриос Веланис поздравил сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания."Россия сегодня" - это источник реальной, чистой, актуальной информации во всем мире. Это источник правды в противовес мировым источникам лжи, неправды и пропаганды. "Россия сегодня" рассказывает всему миру о событиях, которые происходят в России и в мире", - сказал Веланис.По его словам, агентство защищает основные принципы и ценности человеческих отношений и отношений между странами и народами.Веланис сказал, что решение об открытии Советского информбюро не случайно было принято через два дня после начала Великой Отечественной войны."Мой отец, участвовавший в греческой партизанской борьбе против фашизма, рассказывал, что в 1942 году, когда вся информация о Сталинградской битве была ложной, они слушали в горах Советское информбюро, которые рассказывало об исходе Сталинградской битвы. "Россия сегодня" продолжает участвовать сегодня в этой информационной борьбе, участвовать с правдой, против фальши и искажения событий, рассказывать о России, о Крыме, о Донбассе, о Сирии, о человеческих судьбах. Спасибо "России сегодня", спасибо тому коллективу, который так работает и так информирует весь мир. Спасибо огромное. Поздравляю с праздником", - сказал Веланис.Веланис был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. -0-

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738393492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", димитриос веланис, алексис ципрас, в мире