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В Госдуме допустили ответные меры против украинских бизнесменов
В Госдуме допустили ответные меры против украинских бизнесменов - РИА Новости, 24.06.2021
В Госдуме допустили ответные меры против украинских бизнесменов
Российская сторона может ввести меры в отношении украинских бизнесменов в ответ на санкции Киева, а действия украинской стороны в отношении российских СМИ... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:51
2021-06-24T19:51
россия
санкции
леонид калашников
госдума рф
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская сторона может ввести меры в отношении украинских бизнесменов в ответ на санкции Киева, а действия украинской стороны в отношении российских СМИ объясняются желанием усилить действие собственной пропаганды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.В четверг президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Констин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги."Когда им нужен газ, они кричат: "Давай-давай". А когда газа наелись, видимо, и поняли, что с "Северным потоком (2)" ничего не получается, начали вводить ограничения. Пусть откажутся от транзита газа, раз Миллера туда включили. Но вряд ли они это сделают. В индивидуальном плане, думаю, что это не те санкции, которых нужно бояться. Я, например, под санкциями уже семь лет. Бог с ними. Не думаю, что всем на Украину так сильно хочется, или там какие-то активы у кого-то есть. Наверняка наши введут соответствующие санкции против (их) бизнесменов", - заявил Калашников.Также он напомнил о внутриукраинской кампании в отношении ряда СМИ. Ранее Киев прекратил вещание телеканалов, связанных с политиком Виктором Медведчуком."Они свои запретили оппозиционные каналы, естественно, им хочется, чтобы слушали только их пропаганду. Но и это не закроешь, вся Украина смотрит все что надо через интернет", - также рассказал Калашников.Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении санкций в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24", которые входят в структуру ВГТРК, а также "Телекомпании НТВ".
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россия, санкции, леонид калашников, госдума рф, украина, в мире
В Госдуме допустили ответные меры против украинских бизнесменов
19:51 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛеонид Калашников
Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Калашников не исключил, что Россия введет ответные меры против украинских бизнесменов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская сторона может ввести меры в отношении украинских бизнесменов в ответ на санкции Киева, а действия украинской стороны в отношении российских СМИ объясняются желанием усилить действие собственной пропаганды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Констин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.
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"Когда им нужен газ, они кричат: "Давай-давай". А когда газа наелись, видимо, и поняли, что с "Северным потоком (2)" ничего не получается, начали вводить ограничения. Пусть откажутся от транзита газа, раз Миллера туда включили. Но вряд ли они это сделают. В индивидуальном плане, думаю, что это не те санкции, которых нужно бояться. Я, например, под санкциями уже семь лет. Бог с ними. Не думаю, что всем на Украину так сильно хочется, или там какие-то активы у кого-то есть. Наверняка наши введут соответствующие санкции против (их) бизнесменов", - заявил Калашников.
Также он напомнил о внутриукраинской кампании в отношении ряда СМИ. Ранее Киев прекратил вещание телеканалов, связанных с политиком Виктором Медведчуком.
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"Они свои запретили оппозиционные каналы, естественно, им хочется, чтобы слушали только их пропаганду. Но и это не закроешь, вся Украина смотрит все что надо через интернет", - также рассказал Калашников.
Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении санкций в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24", которые входят в структуру ВГТРК, а также "Телекомпании НТВ".
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Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
 
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