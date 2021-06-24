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https://ria.ru/20210624/gnezdo-1738438590.html
В Кировской области спасли гнездо с птенцами краснокнижного степного луня
В Кировской области спасли гнездо с птенцами краснокнижного степного луня - РИА Новости, 24.06.2021
В Кировской области спасли гнездо с птенцами краснокнижного степного луня
Житель Кировской области Игорь Степанов спас от уничтожения гнездо с птенцами степного луня, занесенного в Красную книгу. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:55
2021-06-24T15:21
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Житель Кировской области Игорь Степанов спас от уничтожения гнездо с птенцами степного луня, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды региона.Пару редких птиц житель села Калинино Малмыжского района обнаружил в июне. Степные луни занесены в Красные книги России и Кировской области и нуждаются в охране. Ранее в регионе изредка встречали только одиночных особей."Осторожно наблюдая за птицами, Игорь Степанов обнаружил, что они выращивают птенцов на участке сельхозпредприятия, которое заготавливает сено. Понимая, что сельскохозяйственная техника может причинить вред редким птицам, он убедил механизаторов не скашивать участок луга, в котором находилась гнездо с потомством луня, и тем самым сберег их от неминуемой гибели. Дальнейшие наблюдения показали, что взрослые птицы, как и прежде, продолжили заботиться о своих птенцах", — говорится в сообщении.Таким образом, впервые удалось доказать факт гнездования этого редкого вида на территории Кировской области.Степной лунь — хищная птица из семейства ястребиных. Перед наступлением холодов она мигрирует в Азию или в Африку. У степных луней, по сравнению с другими ястребами, более энергичный и стремительный полет с относительно частыми взмахами. Охотится птица в дневное время. Охотничий участок луня небольшой, птица облетает его по определенному неизменному маршруту. В период выкармливания птенцов самец регулярно приносит самке добычу и вызывает криком, самка вылетает навстречу и либо принимает корм на лету из лап в лапы, либо ловит в воздухе. В период гнездования (1,5 месяца) родители отличаются повышенной агрессивностью. Они могут вступить в схватку с любым хищником. Живут 20-22 года. Сокращение популяции объясняется уничтожением естественной среды обитания степного луня.
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россия, кировская область, азия
В Кировской области спасли гнездо с птенцами краснокнижного степного луня
14:55 24.06.2021 (обновлено: 15:21 24.06.2021)
 
© Фото : Министерство охраны окружающей среды Кировской областиПтенцы Степного луня
Птенцы Степного луня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Министерство охраны окружающей среды Кировской области

Житель Кировской области Игорь Степанов спас от уничтожения гнездо с птенцами степного луня

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Житель Кировской области Игорь Степанов спас от уничтожения гнездо с птенцами степного луня, занесенного в Красную книгу.
Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды региона.
Пару редких птиц житель села Калинино Малмыжского района обнаружил в июне. Степные луни занесены в Красные книги России и Кировской области и нуждаются в охране. Ранее в регионе изредка встречали только одиночных особей.
"Осторожно наблюдая за птицами, Игорь Степанов обнаружил, что они выращивают птенцов на участке сельхозпредприятия, которое заготавливает сено. Понимая, что сельскохозяйственная техника может причинить вред редким птицам, он убедил механизаторов не скашивать участок луга, в котором находилась гнездо с потомством луня, и тем самым сберег их от неминуемой гибели. Дальнейшие наблюдения показали, что взрослые птицы, как и прежде, продолжили заботиться о своих птенцах", — говорится в сообщении.
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Таким образом, впервые удалось доказать факт гнездования этого редкого вида на территории Кировской области.
Степной лунь — хищная птица из семейства ястребиных. Перед наступлением холодов она мигрирует в Азию или в Африку. У степных луней, по сравнению с другими ястребами, более энергичный и стремительный полет с относительно частыми взмахами. Охотится птица в дневное время. Охотничий участок луня небольшой, птица облетает его по определенному неизменному маршруту. В период выкармливания птенцов самец регулярно приносит самке добычу и вызывает криком, самка вылетает навстречу и либо принимает корм на лету из лап в лапы, либо ловит в воздухе. В период гнездования (1,5 месяца) родители отличаются повышенной агрессивностью. Они могут вступить в схватку с любым хищником. Живут 20-22 года. Сокращение популяции объясняется уничтожением естественной среды обитания степного луня.
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