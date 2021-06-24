https://ria.ru/20210624/gibdd-1738412788.html

Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов

Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов - РИА Новости, 24.06.2021

Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области, они обвиняются в злоупотреблении... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:16

2021-06-24T13:16

2021-06-24T13:16

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

саткинский район

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области, они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, оба арестованы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, обвиняемые в 2020 году выдали водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена их причастность к совершению 12 преступных эпизодов.По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Следователем СК поверяется их причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов, поясняется в сообщении.Как добавили в пресс-службе ГУМВД России по региону, действия сотрудников ГИБДД были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по области. "В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210407/bashkiriya-1727124072.html

россия

саткинский район

челябинская область

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), саткинский район, челябинская область, происшествия