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Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов
Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов - РИА Новости, 24.06.2021
Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов
Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области, они обвиняются в злоупотреблении... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:16
2021-06-24T13:16
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
саткинский район
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области, они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, оба арестованы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, обвиняемые в 2020 году выдали водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена их причастность к совершению 12 преступных эпизодов.По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Следователем СК поверяется их причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов, поясняется в сообщении.Как добавили в пресс-службе ГУМВД России по региону, действия сотрудников ГИБДД были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по области. "В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), саткинский район, челябинская область, происшествия
Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов
13:16 24.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Челябинских сотрудников ГИБДД обвинили в выдаче водительских прав без экзаменов

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области, они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, оба арестованы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, обвиняемые в 2020 году выдали водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена их причастность к совершению 12 преступных эпизодов.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району и инспектора указанного подразделения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями), частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Следователем СК поверяется их причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов, поясняется в сообщении.
Как добавили в пресс-службе ГУМВД России по региону, действия сотрудников ГИБДД были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по области. "В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
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