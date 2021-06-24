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В Томской области опрокинулась фура с арбузами

В Томской области опрокинулась фура с арбузами - РИА Новости, 24.06.2021

В Томской области опрокинулась фура с арбузами

Фура, груженая арбузами, в четверг опрокинулась в кювет на подъезде к Томску, пострадавших нет, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:23

2021-06-24T15:23

2021-06-24T16:38

россия

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Фура, груженая арбузами, в четверг опрокинулась в кювет на подъезде к Томску, пострадавших нет, сообщает УМВД по Томской области.По данным управления, ДТП произошло около 15.25 (11.25 мск) на 116-м километре автодороги Р-255 на подъезде к Томску. В соцсетях появились фотографии и видео аварии: длинномер лежит в овраге вверх колесами, арбузы рассыпаны по дороге."По предварительным данным, водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium грузовой седельный тягач, не справившись с управлением своего транспортного средства, допустил опрокидывание транспортного средства по ходу движения в левый кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются. Всех очевидцев ДТП просят помочь в установлении картины произошедшего.

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Кадры с места аварии под Томском Фура с арбузами опрокинулась в кювет под Томском. Коробки с грузом оказались на трассе, а сам водитель — в овраге. 2021-06-24T15:23 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, томск, томская область, происшествия