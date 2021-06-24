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В Томской области опрокинулась фура с арбузами
В Томской области опрокинулась фура с арбузами - РИА Новости, 24.06.2021
В Томской области опрокинулась фура с арбузами
Фура, груженая арбузами, в четверг опрокинулась в кювет на подъезде к Томску, пострадавших нет, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:23
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россия
томск
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Фура, груженая арбузами, в четверг опрокинулась в кювет на подъезде к Томску, пострадавших нет, сообщает УМВД по Томской области.По данным управления, ДТП произошло около 15.25 (11.25 мск) на 116-м километре автодороги Р-255 на подъезде к Томску. В соцсетях появились фотографии и видео аварии: длинномер лежит в овраге вверх колесами, арбузы рассыпаны по дороге."По предварительным данным, водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium грузовой седельный тягач, не справившись с управлением своего транспортного средства, допустил опрокидывание транспортного средства по ходу движения в левый кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются. Всех очевидцев ДТП просят помочь в установлении картины произошедшего.
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Кадры с места аварии под Томском
Фура с арбузами опрокинулась в кювет под Томском. Коробки с грузом оказались на трассе, а сам водитель — в овраге.
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россия, томск, томская область, происшествия
В Томской области опрокинулась фура с арбузами
15:23 24.06.2021 (обновлено: 16:38 24.06.2021)
 

Фура с арбузами опрокинулась в Томской области

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Фура, груженая арбузами, в четверг опрокинулась в кювет на подъезде к Томску, пострадавших нет, сообщает УМВД по Томской области.
По данным управления, ДТП произошло около 15.25 (11.25 мск) на 116-м километре автодороги Р-255 на подъезде к Томску. В соцсетях появились фотографии и видео аварии: длинномер лежит в овраге вверх колесами, арбузы рассыпаны по дороге.
"По предварительным данным, водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium грузовой седельный тягач, не справившись с управлением своего транспортного средства, допустил опрокидывание транспортного средства по ходу движения в левый кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В УМВД отметили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются. Всех очевидцев ДТП просят помочь в установлении картины произошедшего.
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