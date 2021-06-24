https://ria.ru/20210624/flot-1738397800.html

Главком ВМФ рассказал об учениях в Тихом океане

Главком ВМФ рассказал об учениях в Тихом океане - РИА Новости, 24.06.2021

Главком ВМФ рассказал об учениях в Тихом океане

Тихоокеанский флот РФ отрабатывает новые способы борьбы в ходе масштабных учений в 4 тысячах километров от берега, сообщил главнокомандующий Военно-морским... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:12

2021-06-24T12:12

2021-06-24T12:12

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николай евменов

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

армия

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ отрабатывает новые способы борьбы в ходе масштабных учений в 4 тысячах километров от берега, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов."С наращиванием сил флота, с приходом новых кораблей отрабатываются новые способы, формы, новые приёмы борьбы на море. Мы не осваиваем заново этот район, мы возвращаемся туда, откуда когда-то ушли", - сказал он на церемонии открытия Международного военно-морского салона.Евменов призвал не удивляться тому, что учения проходят на удалении в четыре тысячи километров от российских берегов. По его словам, район учений входит в зону ответственности Тихоокеанского флота.Учения еще не закончены, они подразумевают "пространственный и временной масштаб", добавил главком.В центральной части Тихого океана, в 2,5 тысячах миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды, проходят маневры с участием более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолетов и самолетов морской авиации флота и ВКС.

https://ria.ru/20210622/ucheniya-1738161732.html

https://ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html

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тихий океан

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россия, николай евменов, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, армия, безопасность