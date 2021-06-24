https://ria.ru/20210624/flot-1738347474.html

Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму

Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму - РИА Новости, 24.06.2021

Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму

Корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T01:46

2021-06-24T01:46

2021-06-24T01:46

россия

вмс великобритании

мария захарова

черное море

андрей келин

черноморский флот вмф россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великобритания

севастополь

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24 июн - РИА Новости. Корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная в ходе инцидента, размещена на сайте телерадиокомпании.Позднее корреспондент признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять".Инцидент с британским эсминцемИнцидент с участием эсминца ВМС Великобритании произошел в среду неподалеку от побережья Крыма. По данным Минобороны России, эсминец HMS Defender с бортовым номером D36 вторгся в территориальные воды России в 11:52 по московскому времени на три километра. С экипажем связались корабли Черноморского флота и Погранслужба ФСБ, потребовав изменить курс под угрозой применения оружия. Однако все предупреждения британцы проигнорировали.Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы, а фронтовые бомбардировщики Су-24М сбросили четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды.Навигационное приложение Marinetraffic показало маршрут, по которому шел британский эскадренный миноносец Defender рядом с Крымом.На карте можно увидеть, как военный корабль НАТО приблизился к российскому полуострову и проплыл рядом с Севастополем.Реакция МосквыВ Минобороны России расценили действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Военное ведомство призвало Лондон провести тщательное расследование инцидента. Посол России в Британии Андрей Келин заявил, что произошедшее вызывает сожаление. В канцелярии британского премьера заявили, что Defender не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это указала, что журналист Би-би-си подтвердил факт захода корабля в российские территориальные воды и заявил, что слышал звуки выстрелов."В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите", - добавила Захарова."Не наша война"Читатели газеты Express в критической манере высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма."Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87."Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.

https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738266075.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html

россия

черное море

великобритания

севастополь

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россия, вмс великобритании, мария захарова, черное море, андрей келин, черноморский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, севастополь, в мире