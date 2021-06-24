https://ria.ru/20210624/flot-1738347474.html
Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму
Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму - РИА Новости, 24.06.2021
Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму
Корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T01:46
2021-06-24T01:46
2021-06-24T01:46
россия
вмс великобритании
мария захарова
черное море
андрей келин
черноморский флот вмф россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
севастополь
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24 июн - РИА Новости. Корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная в ходе инцидента, размещена на сайте телерадиокомпании.Позднее корреспондент признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять".Инцидент с британским эсминцемИнцидент с участием эсминца ВМС Великобритании произошел в среду неподалеку от побережья Крыма. По данным Минобороны России, эсминец HMS Defender с бортовым номером D36 вторгся в территориальные воды России в 11:52 по московскому времени на три километра. С экипажем связались корабли Черноморского флота и Погранслужба ФСБ, потребовав изменить курс под угрозой применения оружия. Однако все предупреждения британцы проигнорировали.Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы, а фронтовые бомбардировщики Су-24М сбросили четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды.Навигационное приложение Marinetraffic показало маршрут, по которому шел британский эскадренный миноносец Defender рядом с Крымом.На карте можно увидеть, как военный корабль НАТО приблизился к российскому полуострову и проплыл рядом с Севастополем.Реакция МосквыВ Минобороны России расценили действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Военное ведомство призвало Лондон провести тщательное расследование инцидента. Посол России в Британии Андрей Келин заявил, что произошедшее вызывает сожаление. В канцелярии британского премьера заявили, что Defender не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это указала, что журналист Би-би-си подтвердил факт захода корабля в российские территориальные воды и заявил, что слышал звуки выстрелов."В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите", - добавила Захарова."Не наша война"Читатели газеты Express в критической манере высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма."Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87."Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.
https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738266075.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вмс великобритании, мария захарова, черное море, андрей келин, черноморский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, севастополь, в мире
24 июн - РИА Новости.
Корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании
Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная в ходе инцидента, размещена на сайте
телерадиокомпании.
"HMS Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова, мы видим побережье", — сказал журналист.
Позднее корреспондент признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять".
Инцидент с британским эсминцем
Инцидент с участием эсминца ВМС Великобритании
произошел в среду неподалеку от побережья Крыма.
По данным Минобороны России
, эсминец HMS Defender с бортовым номером D36 вторгся в территориальные воды России в 11:52 по московскому времени на три километра. С экипажем связались корабли Черноморского флота и Погранслужба ФСБ
, потребовав изменить курс под угрозой применения оружия. Однако все предупреждения британцы проигнорировали.
Военным пришлось сделать предупредительные выстрелы, а фронтовые бомбардировщики Су-24М сбросили четыре авиабомбы по пути движения корабля. После этого Defender покинул российские воды.
Навигационное приложение Marinetraffic показало маршрут, по которому шел британский эскадренный миноносец Defender рядом с Крымом.
На карте можно увидеть, как военный корабль НАТО
приблизился к российскому полуострову и проплыл рядом с Севастополем
.
Реакция Москвы
В Минобороны России расценили действия Defender в Черном море
как грубое нарушение Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года. Военное ведомство призвало Лондон
провести тщательное расследование инцидента. Посол России в Британии Андрей Келин
заявил, что произошедшее вызывает сожаление.
В канцелярии британского премьера заявили, что Defender не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
на это указала, что журналист Би-би-си подтвердил факт захода корабля в российские территориальные воды и заявил, что слышал звуки выстрелов.
"В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите", - добавила Захарова.
"Не наша война"
Читатели газеты Express
в критической манере высказались об инциденте с британским эсминцем у Крымского полуострова.
Некоторые пользователи призвали не оставлять его без ответа, другие задались вопросом, что эсминец забыл у берегов Крыма.
"Ну и что мы делаем в Черном море? Очевидно, что это выглядит как провокация с нашей стороны. Лучше бы мы были такими смелыми в наших водах и воздушном пространстве. Чтобы заходить на чью-то территорию, нужно запрашивать разрешение. Тогда не будет подобного непонимания", — написал Cavilier87.
"Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — возмутился комментатор Fred607.