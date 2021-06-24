Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/flot-1738306098.html
"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане
"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане - РИА Новости, 24.06.2021
"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане
Ракетные удары по морским и наземным целям, охота на авианосцы и подводные лодки — корабли Тихоокеанского флота впервые за последние десятилетия провели... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:05
россия
общероссийское движение поддержки флота (дпф)
вячеслав попов
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
военно-морские силы сша
тихоокеанский флот вмф россии
нато
пентагон
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149940/31/1499403152_0:0:2228:1253_1920x0_80_0_0_610e0de3061ad7b2dfe8ef4fb18fd07c.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Ракетные удары по морским и наземным целям, охота на авианосцы и подводные лодки — корабли Тихоокеанского флота впервые за последние десятилетия провели масштабные учения в центральной части Тихого океана. Моряки отработали десятки задач по взаимодействию, обнаружению и уничтожению сил противника на удалении в тысячи километров от родных берегов. В чем особенность маневров, за которыми пристально следил Пентагон, — в материале РИА Новости.Демонстрация флагаПо информации Минобороны России, к учениям в дальней морской зоне привлекли около 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Ударная группировка действовала в районе Тихого океана, в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды. По данным специализированных интернет-ресурсов, отслеживающих морское судоходство, российские вымпелы на 65 километров подошли к Гавайям, где расположена крупная американская база ВМС США Перл-Харбор.В маневрах участвовали флагман ТОФ — ракетный крейсер "Варяг", недавно модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". Активно работала авиация: эскадру на разных этапах сопровождали противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27, дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, российские корабли вблизи американских военно-морских баз — вполне нормальное явление.В Минобороны раскрыли некоторые подробности учений. Так, например, российские моряки отработали уничтожение авианосной ударной группы. Корабли разделились на два отряда — первый выполнял роль плавучего аэродрома, второй отошел на 300 морских миль и атаковал "противника". Тихоокеанцы в условиях противодействия обнаружили "авианосец" и ракетными ударами потопили его вместе с кораблями сопровождения.Также корабельная группировка обстреляла крылатыми ракетами критически важные объекты военной инфраструктуры потенциального противника. С воздуха пуски ракет выполнили самолеты Ту-142М3. "Тушки" вылетели с Камчатки и преодолели около десяти тысяч километров до района учений за 14 часов с дозаправкой в воздухе над акваторией Тихого океана."На подобных масштабных маневрах всегда отрабатывают целый комплекс задач: и противолодочное обеспечение, и противовоздушную оборону, и противокорабельные действия, и наблюдение, и разведку, — продолжает Попов. — Длительное время наш флот находился в упадке и организовать подобные учения на удалении от собственных баз было очень сложно. Сейчас ситуация изменилась — флот на подъеме. Модернизируют и строят новые корабли, налажено обеспечение".Маневры у Перл-ХарбораЭскадра ТОФ вышла в море еще в начале мая в составе двух отрядов. В первом — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", второй отряд сформировали из корветов проекта 20380 — "Совершенный" и "Громкий".В июне к ним присоединились другие корабли и суда обеспечения. Тактические группы выдвинулись из пунктов базирования и районов несения дежурства и встретились в назначенной точке в центральной части Тихого океана. Провели комплекс учебных стрельб, отработали отражение атаки с воздуха и оборону от подводных лодок. Затем взяли курс на Гавайские острова.Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев подтвердил — нынешний Тихоокеанский флот России способен проводить масштабные учения в любой точке Мирового океана.Что касается близости района маневров к базам США, то Ненашев назвал поход группировки ТОФ ответом России на "американскую наглость"."Они постоянно лезут в Черное море, в Балтику, Баренцево море, провоцируют напряженность в районе залива Петра Великого, создают проблему в Южно-Китайском море, — добавил он. — Кроме того, этот район опасен для нас и из-за того, что американцы держат здесь стратегические атомные субмарины с баллистическими ракетами, способные наносить быстрые ядерные удары по нашей территории".Прощупать оборонуОтметим, что Москва неоднократно заявляла о наращивании сил ВМС стран НАТО у границ России. В Генштабе характеризуют действия альянса в Черном и Балтийском морях не иначе как провокационные.То, что активность западных флотов в последнее время значительно возросла, видно невооруженным глазом. Боевые корабли с ударным высокоточным оружием практически на постоянной основе дежурят в нескольких десятках километров от российских рубежей.Причем натовцы уже не стесняются нарушать госграницу. Так, в ноябре 2020-го эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся на два километра в территориальные воды России в заливе Петра Великого, на берегах которого расположены Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский тихоокеанский порт Восточный. Тем самым американские адмиралы продемонстрировали, что акватория якобы не принадлежит России. А командование Седьмого флота США объяснило маневр своего корабля операцией "по обеспечению свободы судоходства".Тогда инцидент завершился довольно мирно. Получив предостережение от большого противолодочного корабля ТОФ "Адмирал Виноградов", американец сразу ушел в нейтральные воды.Двумя годами ранее в этом же районе другой вымпел США — эсминец McCampbell — попытался "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России". Он прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота в окрестностях залива и, по заявлению американских военных, таким образом поддержал права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран.Одна из недавних натовских провокаций — нарушение конвенции ООН экипажем британского эсминца "Дрэгон" в октябре минувшего года. По информации российского Генштаба, корабль, вооруженный противокорабельными ракетами "Гарпун", заметили в 22 километрах от Севастополя с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. Хотя, согласно международному морскому праву, при мирном проходе кораблей запрещена любая деятельность, связанная с угрозой применения силы против прибрежного государства.А 23 июня экипажу бомбардировщика Су-24М пришлось даже сбросить бомбы по курсу британского эсминца "Дефендер", нарушившего государственную границу России в Черном море в районе крымского мыса Фиолент. Только после взрывов фугасок и нескольких предупредительных выстрелов со сторожевика Погранслужбы ФСБ России эсминец изменил курс и покинул территориальное море.
https://ria.ru/20210518/tsirkon-1732674230.html
https://ria.ru/20210421/podlodka-1729143501.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149940/31/1499403152_355:0:2228:1405_1920x0_80_0_0_ba18246325d40a3adb5e3aa23acc6055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общероссийское движение поддержки флота (дпф), вячеслав попов, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, нато, пентагон, безопасность

"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане

08:00 24.06.2021 (обновлено: 08:05 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Ракетные удары по морским и наземным целям, охота на авианосцы и подводные лодки — корабли Тихоокеанского флота впервые за последние десятилетия провели масштабные учения в центральной части Тихого океана. Моряки отработали десятки задач по взаимодействию, обнаружению и уничтожению сил противника на удалении в тысячи километров от родных берегов. В чем особенность маневров, за которыми пристально следил Пентагон, — в материале РИА Новости.

Демонстрация флага

По информации Минобороны России, к учениям в дальней морской зоне привлекли около 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Ударная группировка действовала в районе Тихого океана, в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды. По данным специализированных интернет-ресурсов, отслеживающих морское судоходство, российские вымпелы на 65 километров подошли к Гавайям, где расположена крупная американская база ВМС США Перл-Харбор.
В маневрах участвовали флагман ТОФ — ракетный крейсер "Варяг", недавно модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". Активно работала авиация: эскадру на разных этапах сопровождали противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27, дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.
Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:00
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, российские корабли вблизи американских военно-морских баз — вполне нормальное явление.


"Флот США тоже выполняет задачи недалеко от наших баз. Как на Севере, так и на Балтике и в Черном море, — отметил адмирал в беседе с РИА Новости. — Демонстрация флага — очень важная задача в мирное время. В свете того, что американцы объявили Россию противником, видимо, было решено продемонстрировать возможности ТОФ в непосредственной близости от их баз".

В Минобороны раскрыли некоторые подробности учений. Так, например, российские моряки отработали уничтожение авианосной ударной группы. Корабли разделились на два отряда — первый выполнял роль плавучего аэродрома, второй отошел на 300 морских миль и атаковал "противника". Тихоокеанцы в условиях противодействия обнаружили "авианосец" и ракетными ударами потопили его вместе с кораблями сопровождения.
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море
Также корабельная группировка обстреляла крылатыми ракетами критически важные объекты военной инфраструктуры потенциального противника. С воздуха пуски ракет выполнили самолеты Ту-142М3. "Тушки" вылетели с Камчатки и преодолели около десяти тысяч километров до района учений за 14 часов с дозаправкой в воздухе над акваторией Тихого океана.
"На подобных масштабных маневрах всегда отрабатывают целый комплекс задач: и противолодочное обеспечение, и противовоздушную оборону, и противокорабельные действия, и наблюдение, и разведку, — продолжает Попов. — Длительное время наш флот находился в упадке и организовать подобные учения на удалении от собственных баз было очень сложно. Сейчас ситуация изменилась — флот на подъеме. Модернизируют и строят новые корабли, налажено обеспечение".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРепетиция парада ко Дню ВМФ в городах России
Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России

Маневры у Перл-Харбора

Эскадра ТОФ вышла в море еще в начале мая в составе двух отрядов. В первом — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", второй отряд сформировали из корветов проекта 20380 — "Совершенный" и "Громкий".
В июне к ним присоединились другие корабли и суда обеспечения. Тактические группы выдвинулись из пунктов базирования и районов несения дежурства и встретились в назначенной точке в центральной части Тихого океана. Провели комплекс учебных стрельб, отработали отражение атаки с воздуха и оборону от подводных лодок. Затем взяли курс на Гавайские острова.
Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев подтвердил — нынешний Тихоокеанский флот России способен проводить масштабные учения в любой точке Мирового океана.
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 08:00
"Без этого не обойтись": чем Северный флот ответит ВМС НАТО

"Причем не просто поход или организацию маневрирования одного-двух кораблей, — подчеркивает глава ДПФ. — Характер этих маневров — геополитический. Они показали, что наши корабли могут уничтожить какую угодно цель. Однако это не только успех в достижении военно-морских задач. Тихий океан — мировая коммуникация, здесь проходят многочисленные морские пути гражданского флота, то есть мы еще обеспечиваем безопасность судоходства".

Что касается близости района маневров к базам США, то Ненашев назвал поход группировки ТОФ ответом России на "американскую наглость".
"Они постоянно лезут в Черное море, в Балтику, Баренцево море, провоцируют напряженность в районе залива Петра Великого, создают проблему в Южно-Китайском море, — добавил он. — Кроме того, этот район опасен для нас и из-за того, что американцы держат здесь стратегические атомные субмарины с баллистическими ракетами, способные наносить быстрые ядерные удары по нашей территории".
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayКорабли из состава первой постоянной морской группы — эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster — проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019
Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
Корабли из состава первой постоянной морской группы — эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster — проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019

Прощупать оборону

Отметим, что Москва неоднократно заявляла о наращивании сил ВМС стран НАТО у границ России. В Генштабе характеризуют действия альянса в Черном и Балтийском морях не иначе как провокационные.
То, что активность западных флотов в последнее время значительно возросла, видно невооруженным глазом. Боевые корабли с ударным высокоточным оружием практически на постоянной основе дежурят в нескольких десятках километров от российских рубежей.
Причем натовцы уже не стесняются нарушать госграницу. Так, в ноябре 2020-го эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся на два километра в территориальные воды России в заливе Петра Великого, на берегах которого расположены Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский тихоокеанский порт Восточный. Тем самым американские адмиралы продемонстрировали, что акватория якобы не принадлежит России. А командование Седьмого флота США объяснило маневр своего корабля операцией "по обеспечению свободы судоходства".
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 16:36
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
Тогда инцидент завершился довольно мирно. Получив предостережение от большого противолодочного корабля ТОФ "Адмирал Виноградов", американец сразу ушел в нейтральные воды.
Двумя годами ранее в этом же районе другой вымпел США — эсминец McCampbell — попытался "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России". Он прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота в окрестностях залива и, по заявлению американских военных, таким образом поддержал права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкАмериканский военный корабль "Джон Маккейн", пересекший российскую границу на юге Приморского края в Японском море. Скриншот видео
Американский военный корабль Джон Маккейн, пересекший российскую границу на юге Приморского края в Японском море. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Американский военный корабль "Джон Маккейн", пересекший российскую границу на юге Приморского края в Японском море. Скриншот видео
Одна из недавних натовских провокаций — нарушение конвенции ООН экипажем британского эсминца "Дрэгон" в октябре минувшего года. По информации российского Генштаба, корабль, вооруженный противокорабельными ракетами "Гарпун", заметили в 22 километрах от Севастополя с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. Хотя, согласно международному морскому праву, при мирном проходе кораблей запрещена любая деятельность, связанная с угрозой применения силы против прибрежного государства.
А 23 июня экипажу бомбардировщика Су-24М пришлось даже сбросить бомбы по курсу британского эсминца "Дефендер", нарушившего государственную границу России в Черном море в районе крымского мыса Фиолент. Только после взрывов фугасок и нескольких предупредительных выстрелов со сторожевика Погранслужбы ФСБ России эсминец изменил курс и покинул территориальное море.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области
 
РоссияОбщероссийское движение поддержки флота (ДПФ)Вячеслав ПоповМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Военно-морские силы СШАТихоокеанский флот ВМФ РоссииНАТОПентагонБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Лента новостейМолния