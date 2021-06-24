https://ria.ru/20210624/flot-1738306098.html

"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане

"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане - РИА Новости, 24.06.2021

"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане

Ракетные удары по морским и наземным целям, охота на авианосцы и подводные лодки — корабли Тихоокеанского флота впервые за последние десятилетия провели... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:05

россия

общероссийское движение поддержки флота (дпф)

вячеслав попов

михаил ненашев (капитан 1-го ранга)

военно-морские силы сша

тихоокеанский флот вмф россии

нато

пентагон

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Ракетные удары по морским и наземным целям, охота на авианосцы и подводные лодки — корабли Тихоокеанского флота впервые за последние десятилетия провели масштабные учения в центральной части Тихого океана. Моряки отработали десятки задач по взаимодействию, обнаружению и уничтожению сил противника на удалении в тысячи километров от родных берегов. В чем особенность маневров, за которыми пристально следил Пентагон, — в материале РИА Новости.Демонстрация флагаПо информации Минобороны России, к учениям в дальней морской зоне привлекли около 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Ударная группировка действовала в районе Тихого океана, в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды. По данным специализированных интернет-ресурсов, отслеживающих морское судоходство, российские вымпелы на 65 километров подошли к Гавайям, где расположена крупная американская база ВМС США Перл-Харбор.В маневрах участвовали флагман ТОФ — ракетный крейсер "Варяг", недавно модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". Активно работала авиация: эскадру на разных этапах сопровождали противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27, дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, российские корабли вблизи американских военно-морских баз — вполне нормальное явление.В Минобороны раскрыли некоторые подробности учений. Так, например, российские моряки отработали уничтожение авианосной ударной группы. Корабли разделились на два отряда — первый выполнял роль плавучего аэродрома, второй отошел на 300 морских миль и атаковал "противника". Тихоокеанцы в условиях противодействия обнаружили "авианосец" и ракетными ударами потопили его вместе с кораблями сопровождения.Также корабельная группировка обстреляла крылатыми ракетами критически важные объекты военной инфраструктуры потенциального противника. С воздуха пуски ракет выполнили самолеты Ту-142М3. "Тушки" вылетели с Камчатки и преодолели около десяти тысяч километров до района учений за 14 часов с дозаправкой в воздухе над акваторией Тихого океана."На подобных масштабных маневрах всегда отрабатывают целый комплекс задач: и противолодочное обеспечение, и противовоздушную оборону, и противокорабельные действия, и наблюдение, и разведку, — продолжает Попов. — Длительное время наш флот находился в упадке и организовать подобные учения на удалении от собственных баз было очень сложно. Сейчас ситуация изменилась — флот на подъеме. Модернизируют и строят новые корабли, налажено обеспечение".Маневры у Перл-ХарбораЭскадра ТОФ вышла в море еще в начале мая в составе двух отрядов. В первом — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", второй отряд сформировали из корветов проекта 20380 — "Совершенный" и "Громкий".В июне к ним присоединились другие корабли и суда обеспечения. Тактические группы выдвинулись из пунктов базирования и районов несения дежурства и встретились в назначенной точке в центральной части Тихого океана. Провели комплекс учебных стрельб, отработали отражение атаки с воздуха и оборону от подводных лодок. Затем взяли курс на Гавайские острова.Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев подтвердил — нынешний Тихоокеанский флот России способен проводить масштабные учения в любой точке Мирового океана.Что касается близости района маневров к базам США, то Ненашев назвал поход группировки ТОФ ответом России на "американскую наглость"."Они постоянно лезут в Черное море, в Балтику, Баренцево море, провоцируют напряженность в районе залива Петра Великого, создают проблему в Южно-Китайском море, — добавил он. — Кроме того, этот район опасен для нас и из-за того, что американцы держат здесь стратегические атомные субмарины с баллистическими ракетами, способные наносить быстрые ядерные удары по нашей территории".Прощупать оборонуОтметим, что Москва неоднократно заявляла о наращивании сил ВМС стран НАТО у границ России. В Генштабе характеризуют действия альянса в Черном и Балтийском морях не иначе как провокационные.То, что активность западных флотов в последнее время значительно возросла, видно невооруженным глазом. Боевые корабли с ударным высокоточным оружием практически на постоянной основе дежурят в нескольких десятках километров от российских рубежей.Причем натовцы уже не стесняются нарушать госграницу. Так, в ноябре 2020-го эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся на два километра в территориальные воды России в заливе Петра Великого, на берегах которого расположены Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский тихоокеанский порт Восточный. Тем самым американские адмиралы продемонстрировали, что акватория якобы не принадлежит России. А командование Седьмого флота США объяснило маневр своего корабля операцией "по обеспечению свободы судоходства".Тогда инцидент завершился довольно мирно. Получив предостережение от большого противолодочного корабля ТОФ "Адмирал Виноградов", американец сразу ушел в нейтральные воды.Двумя годами ранее в этом же районе другой вымпел США — эсминец McCampbell — попытался "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России". Он прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота в окрестностях залива и, по заявлению американских военных, таким образом поддержал права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран.Одна из недавних натовских провокаций — нарушение конвенции ООН экипажем британского эсминца "Дрэгон" в октябре минувшего года. По информации российского Генштаба, корабль, вооруженный противокорабельными ракетами "Гарпун", заметили в 22 километрах от Севастополя с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. Хотя, согласно международному морскому праву, при мирном проходе кораблей запрещена любая деятельность, связанная с угрозой применения силы против прибрежного государства.А 23 июня экипажу бомбардировщика Су-24М пришлось даже сбросить бомбы по курсу британского эсминца "Дефендер", нарушившего государственную границу России в Черном море в районе крымского мыса Фиолент. Только после взрывов фугасок и нескольких предупредительных выстрелов со сторожевика Погранслужбы ФСБ России эсминец изменил курс и покинул территориальное море.

https://ria.ru/20210518/tsirkon-1732674230.html

https://ria.ru/20210421/podlodka-1729143501.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общероссийское движение поддержки флота (дпф), вячеслав попов, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, нато, пентагон, безопасность