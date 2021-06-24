https://ria.ru/20210624/florida-1738379717.html

В штате Флорида обрушилась многоэтажка

В штате Флорида обрушилась многоэтажка - РИА Новости, 24.06.2021

В штате Флорида обрушилась многоэтажка

Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата. Есть данные об одном... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:48

2021-06-24T10:48

2021-06-24T12:34

флорида

сша

происшествия

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата. Есть данные об одном погибшем и о восьми пострадавших."Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад… находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сообщается в аккаунте местной службы спасения."По крайней мере один человек погиб после того, как многоэтажное здание в (городе) Серфсайд частично обрушилось", - отмечает телеканал CBS. По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов ребенка. Ранее телеканал ABC со ссылкой на очевидцев сообщал о восьми госпитализированных.Согласно местной пожарной службе, часть дорог, находящихся поблизости от обрушившегося здания, были перекрыты.

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Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП 2021-06-24T10:48 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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