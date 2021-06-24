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В штате Флорида обрушилась многоэтажка
В штате Флорида обрушилась многоэтажка - РИА Новости, 24.06.2021
В штате Флорида обрушилась многоэтажка
Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата. Есть данные об одном... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:48
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флорида
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата. Есть данные об одном погибшем и о восьми пострадавших."Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад… находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сообщается в аккаунте местной службы спасения."По крайней мере один человек погиб после того, как многоэтажное здание в (городе) Серфсайд частично обрушилось", - отмечает телеканал CBS. По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов ребенка. Ранее телеканал ABC со ссылкой на очевидцев сообщал о восьми госпитализированных.Согласно местной пожарной службе, часть дорог, находящихся поблизости от обрушившегося здания, были перекрыты.
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Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
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видео, флорида, сша, происшествия
В штате Флорида обрушилась многоэтажка
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата. Есть данные об одном погибшем и о восьми пострадавших.
2021-06-24T10:48
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В штате Флорида обрушилась многоэтажка
10:48 24.06.2021 (обновлено: 12:34 24.06.2021)
 

Многоэтажное здание обрушилось в штате Флорида

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многоэтажное здание частично обрушилось в штате Флорида, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата. Есть данные об одном погибшем и о восьми пострадавших.
"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад… находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сообщается в аккаунте местной службы спасения.
"По крайней мере один человек погиб после того, как многоэтажное здание в (городе) Серфсайд частично обрушилось", - отмечает телеканал CBS. По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов ребенка.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на очевидцев сообщал о восьми госпитализированных.
Согласно местной пожарной службе, часть дорог, находящихся поблизости от обрушившегося здания, были перекрыты.
 
ФлоридаСШАПроисшествия
 
 
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