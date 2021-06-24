https://ria.ru/20210624/festival-1738381322.html

Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области

Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 24.06.2021

Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области

Фестиваль "Русальская", символизирующий по старинному преданию прощание с весной, пройдёт в субботу в селе Отскочное Краснинского района Липецкой области,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:57

2021-06-24T10:57

2021-06-24T10:57

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Фестиваль "Русальская", символизирующий по старинному преданию прощание с весной, пройдёт в субботу в селе Отскочное Краснинского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в основе фестиваля – старинный обряд прощания с весной, который проводили в Троицкую, или Русальную неделю. Для этого делали чучело русалки, водили вокруг него хороводы и пели песни. Наши предки верили, что в это время из воды выходят русалки и бродят по белу свету. А когда Русальная неделя завершается, мифические красавицы покидают землю и возвращаются в свою водную обитель. Обряд давно не соблюдается, но старинные предания стали частью нашей культуры, и теперь отражаются в тематических событийных фестивалях, например, таких, как "Русальская".Артамонов отметил, что в рамках фестиваля состоятся презентация подворий "Хлебосольная сторонушка", конкурс костюма "Русальская поляна", спортивные игры и состязания, мастер-классы по плетению венков и вязанию кукол, квест-игра "Найди клад", интерактивные площадки и аттракционы для детей, а также концерт."В области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210623/olimpiada-1738193976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов