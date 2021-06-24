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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210624/festival-1738381322.html
Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области
Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 24.06.2021
Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области
Фестиваль "Русальская", символизирующий по старинному преданию прощание с весной, пройдёт в субботу в селе Отскочное Краснинского района Липецкой области,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:57
2021-06-24T10:57
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Фестиваль "Русальская", символизирующий по старинному преданию прощание с весной, пройдёт в субботу в селе Отскочное Краснинского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в основе фестиваля – старинный обряд прощания с весной, который проводили в Троицкую, или Русальную неделю. Для этого делали чучело русалки, водили вокруг него хороводы и пели песни. Наши предки верили, что в это время из воды выходят русалки и бродят по белу свету. А когда Русальная неделя завершается, мифические красавицы покидают землю и возвращаются в свою водную обитель. Обряд давно не соблюдается, но старинные предания стали частью нашей культуры, и теперь отражаются в тематических событийных фестивалях, например, таких, как "Русальская".Артамонов отметил, что в рамках фестиваля состоятся презентация подворий "Хлебосольная сторонушка", конкурс костюма "Русальская поляна", спортивные игры и состязания, мастер-классы по плетению венков и вязанию кукол, квест-игра "Найди клад", интерактивные площадки и аттракционы для детей, а также концерт."В области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Фестиваль "Русальская" пройдет в Липецкой области
10:57 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фестиваль "Русальская" пройдет в селе Отскочное Краснинского района Липецкой области

Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Фестиваль "Русальская", символизирующий по старинному преданию прощание с весной, пройдёт в субботу в селе Отскочное Краснинского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в основе фестиваля – старинный обряд прощания с весной, который проводили в Троицкую, или Русальную неделю. Для этого делали чучело русалки, водили вокруг него хороводы и пели песни. Наши предки верили, что в это время из воды выходят русалки и бродят по белу свету. А когда Русальная неделя завершается, мифические красавицы покидают землю и возвращаются в свою водную обитель. Обряд давно не соблюдается, но старинные предания стали частью нашей культуры, и теперь отражаются в тематических событийных фестивалях, например, таких, как "Русальская".
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Артамонов отметил, что в рамках фестиваля состоятся презентация подворий "Хлебосольная сторонушка", конкурс костюма "Русальская поляна", спортивные игры и состязания, мастер-классы по плетению венков и вязанию кукол, квест-игра "Найди клад", интерактивные площадки и аттракционы для детей, а также концерт.
"В области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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