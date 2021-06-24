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Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД
Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2021
Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД
Ключ от отношений между РФ и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский комплекс мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:41
2021-06-24T15:14
россия
минские соглашения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 24 июня, РИА Новости. Ключ от отношений между РФ и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский комплекс мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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россия, минские соглашения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире
Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД
14:41 24.06.2021 (обновлено: 15:14 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грушко: ключ от отношений Россия — ЕС Брюссель передал Киеву, саботирующему Минские соглашения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июня, РИА Новости. Ключ от отношений между РФ и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский комплекс мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"На сегодняшний день практически весь массив между Россией и Евросоюзом сведен Брюсселем к требованию выполнения Минских соглашений. Таким образом, ключ от самих отношений России и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский пакет мер ", - заявил Грушко на Московской международной конференции по безопасности.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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РоссияМинские соглашенияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ мире
 
 
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