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Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД

Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2021

Брюссель передал ключ от отношений Россия — ЕС Киеву, заявили в МИД

Ключ от отношений между РФ и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский комплекс мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:41

2021-06-24T14:41

2021-06-24T15:14

россия

минские соглашения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 24 июня, РИА Новости. Ключ от отношений между РФ и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский комплекс мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире