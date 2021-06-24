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Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender
Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 24.06.2021
Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что проход британского эсминца Defender в Черное море мог быть согласован Лондоном с США. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:42
2021-06-24T23:42
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
мария захарова
черное море
военно-морские силы украины
игорь конашенков
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что проход британского эсминца Defender в Черное море мог быть согласован Лондоном с США.Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, пресс-службы Белого дома и Пентагона рекомендовали средствам массовой информации адресовать вопросы по инциденту с участием британского эсминца к властям Великобритании.Захарова добавила, что британский эсминец находился в северо-западной части Черного моря в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США."Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях "мирный проход" британского эсминца не мог не согласовываться с "большим братом", - отметила она.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/defender-1738502183.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, мария захарова, черное море, военно-морские силы украины, игорь конашенков, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сергей рябков, сша, в мире
Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender
23:42 24.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова допустила, что проход эсминца Defender в Черное море мог быть согласован с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что проход британского эсминца Defender в Черное море мог быть согласован Лондоном с США.
Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, пресс-службы Белого дома и Пентагона рекомендовали средствам массовой информации адресовать вопросы по инциденту с участием британского эсминца к властям Великобритании.
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Захарова добавила, что британский эсминец находился в северо-западной части Черного моря в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США.
"Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях "мирный проход" британского эсминца не мог не согласовываться с "большим братом", - отметила она.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
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Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24ММария ЗахароваЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныИгорь КонашенковВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАСергей РябковСШАВ мире
 
 
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