https://ria.ru/20210624/esminets-1738516737.html

Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender

Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 24.06.2021

Захарова допустила участие США в инциденте с эсминцем Defender

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что проход британского эсминца Defender в Черное море мог быть согласован Лондоном с США. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:42

2021-06-24T23:42

2021-06-24T23:42

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

мария захарова

черное море

военно-морские силы украины

игорь конашенков

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что проход британского эсминца Defender в Черное море мог быть согласован Лондоном с США.Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, пресс-службы Белого дома и Пентагона рекомендовали средствам массовой информации адресовать вопросы по инциденту с участием британского эсминца к властям Великобритании.Захарова добавила, что британский эсминец находился в северо-западной части Черного моря в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США."Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях "мирный проход" британского эсминца не мог не согласовываться с "большим братом", - отметила она.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/defender-1738502183.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, мария захарова, черное море, военно-морские силы украины, игорь конашенков, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сергей рябков, сша, в мире