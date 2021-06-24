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В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем
В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:00
2021-06-24T21:00
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
в мире
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Великобританию, что при следующей ситуации, аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения.Министерство иностранных дел России выразило в четверг решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море.Он напомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия "добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима", по словам дипломата, история подтверждает это на протяжении свыше тысячи лет. "Хотел бы также порекомендовать западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: "Не грозите и сами никого не убоитесь", - добавил он.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, в мире
В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем
21:00 24.06.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России пригрозили Британии бомбометанием по цели при повторении инцидента с эсминцем

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Великобританию, что при следующей ситуации, аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения.
Министерство иностранных дел России выразило в четверг решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море.

"Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины". Со своей стороны вынужден предупредить бывшую "царицу морей", что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он напомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия "добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима", по словам дипломата, история подтверждает это на протяжении свыше тысячи лет. "Хотел бы также порекомендовать западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: "Не грозите и сами никого не убоитесь", - добавил он.
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В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
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