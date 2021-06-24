https://ria.ru/20210624/esminets-1738505498.html

В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем

В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

В России пригрозили Британии ударом по цели после инцидента с эсминцем

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T21:00

2021-06-24T21:00

2021-06-24T21:00

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

великобритания

в мире

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Великобританию, что при следующей ситуации, аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения.Министерство иностранных дел России выразило в четверг решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море.Он напомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия "добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима", по словам дипломата, история подтверждает это на протяжении свыше тысячи лет. "Хотел бы также порекомендовать западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: "Не грозите и сами никого не убоитесь", - добавил он.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

https://ria.ru/20210624/esminets-1738496360.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738502071.html

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, в мире