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ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T20:18
2021-06-25T01:33
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море.Так, пограничники неоднократно требуют от иностранного военного корабля покинуть акваторию, а затем открывают предупредительный огонь."Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!", — звучат в кадре команды.Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
https://ria.ru/20210623/video-1738309200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем. На кадрах российские силовики неоднократно требуют от британцев покинуть российские воды и после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь. После выстрелов Defender покинул российское море.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
20:18 24.06.2021 (обновлено: 01:33 25.06.2021)
 

ФСБ опубликовала кадры стрельбы по курсу британского эсминца Defender в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море.
Так, пограничники неоднократно требуют от иностранного военного корабля покинуть акваторию, а затем открывают предупредительный огонь.
"Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!", — звучат в кадре команды.
Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
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По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияВ мире
 
 
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