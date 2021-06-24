https://ria.ru/20210624/esminets-1738502071.html

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021

ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T20:18

2021-06-24T20:18

2021-06-25T01:33

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великобритания

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, незаконно вошедшим в российские воды в Черном море.Так, пограничники неоднократно требуют от иностранного военного корабля покинуть акваторию, а затем открывают предупредительный огонь."Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!", — звучат в кадре команды.Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.

https://ria.ru/20210623/video-1738309200.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

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2021

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Видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем. На кадрах российские силовики неоднократно требуют от британцев покинуть российские воды и после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь. После выстрелов Defender покинул российское море. 2021-06-24T20:18 true PT6M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире