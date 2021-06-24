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В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем
В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем
Россия должна выбрать иной путь, чтобы наладить отношений с Британией, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:41
2021-06-24T16:41
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
мария захарова
черное море
андрей келин
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия должна выбрать иной путь, чтобы наладить отношений с Британией, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем."Мы поддерживаем взаимодействие с Россией для того, чтобы доносить жесткие послания и пытаться изменить их (россиян) поведение... Мы по-прежнему открыты для иных отношений, но для этого российские власти должны выбрать другой путь", - сказал представитель канцелярии журналистам в четверг.Накануне посол России в Британии Андрей Келин рассказал в интервью британскому Channel 4, что Defender вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения. По словам посла, корабль зашел в российские воды на три километра и не отвечал на звучавшие каждые десять минут предупреждения. Келин считает действия команды корабля явным нарушением положений соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море, предписывающего судам отвечать на поступающие предупреждения.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, мария захарова, черное море, андрей келин, лондон, в мире
В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем
16:41 24.06.2021
 
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

Официальный представитель канцелярии британского премьера прокомментировал инцидент с эсминцем

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия должна выбрать иной путь, чтобы наладить отношений с Британией, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.
"Мы поддерживаем взаимодействие с Россией для того, чтобы доносить жесткие послания и пытаться изменить их (россиян) поведение... Мы по-прежнему открыты для иных отношений, но для этого российские власти должны выбрать другой путь", - сказал представитель канцелярии журналистам в четверг.
Накануне посол России в Британии Андрей Келин рассказал в интервью британскому Channel 4, что Defender вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения. По словам посла, корабль зашел в российские воды на три километра и не отвечал на звучавшие каждые десять минут предупреждения. Келин считает действия команды корабля явным нарушением положений соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море, предписывающего судам отвечать на поступающие предупреждения.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24ММария ЗахароваЧерное мореАндрей КелинЛондонВ мире
 
 
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