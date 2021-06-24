https://ria.ru/20210624/esminets-1738462891.html

В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем

В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

В канцелярии британского премьера прокомментировали инцидент с эсминцем

Россия должна выбрать иной путь, чтобы наладить отношений с Британией, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:41

2021-06-24T16:41

2021-06-24T16:41

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

мария захарова

черное море

андрей келин

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия должна выбрать иной путь, чтобы наладить отношений с Британией, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем."Мы поддерживаем взаимодействие с Россией для того, чтобы доносить жесткие послания и пытаться изменить их (россиян) поведение... Мы по-прежнему открыты для иных отношений, но для этого российские власти должны выбрать другой путь", - сказал представитель канцелярии журналистам в четверг.Накануне посол России в Британии Андрей Келин рассказал в интервью британскому Channel 4, что Defender вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения. По словам посла, корабль зашел в российские воды на три километра и не отвечал на звучавшие каждые десять минут предупреждения. Келин считает действия команды корабля явным нарушением положений соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море, предписывающего судам отвечать на поступающие предупреждения.

https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html

россия

черное море

лондон

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, мария захарова, черное море, андрей келин, лондон, в мире