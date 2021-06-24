https://ria.ru/20210624/esminets-1738455883.html
Россия поднимет вопрос об инциденте с британским эсминцем в ОБСЕ
Россия поднимет вопрос об инциденте с британским эсминцем в ОБСЕ - РИА Новости, 24.06.2021
Россия поднимет вопрос об инциденте с британским эсминцем в ОБСЕ
Россия будет поднимать вопрос об инциденте с британским эсминцем в Черном море на площадке ОБСЕ, сказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:11
2021-06-24T16:11
2021-06-24T16:13
инцидент с британским эсминцем у крыма
обсе
александр лукашевич
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия будет поднимать вопрос об инциденте с британским эсминцем в Черном море на площадке ОБСЕ, сказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Обязательно. В нескольких форматах", - сказал он журналистам.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, обсе, александр лукашевич, в мире
Россия поднимет вопрос об инциденте с британским эсминцем в ОБСЕ
16:11 24.06.2021 (обновлено: 16:13 24.06.2021)
Инцидент с британским эсминцем обсудят в ОБСЕ