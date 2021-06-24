https://ria.ru/20210624/esminets-1738448783.html
Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией
Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией - РИА Новости, 24.06.2021
Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией
Инцидент с британским эсминцем - опаснейшая провокация, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:43
2021-06-24T15:43
2021-06-24T16:13
россия
су-24м
мария захарова
черное море
александр грушко
лондон
инцидент с британским эсминцем у крыма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287582_0:387:2952:2048_1920x0_80_0_0_a3b7597dc9a566ae6c7914a8fa42f081.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Инцидент с британским эсминцем - опаснейшая провокация, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Абсолютно понято, что это было спланировано. Конечно, это опаснейшая провокация, она абсолютно недопустима", - заявил Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности."Хотелось бы надеяться, чтобы все-таки были извлечены уроки... Если такая затея была придумана для того, чтобы нас "прощупать", то я думаю, они получили искомый результат", - добавил он.Грушко выразил уверенность, что "вчерашний инцидент станет предметом профессиональных разбирательств".В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.
https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html
https://ria.ru/20210624/dzhonson-1738442933.html
россия
черное море
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287582_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e8242f6a6f8cd29ebf3f4851aa8e9d31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-24м, мария захарова, черное море, александр грушко, лондон, инцидент с британским эсминцем у крыма, в мире
Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией
15:43 24.06.2021 (обновлено: 16:13 24.06.2021)
Замглавы МИД Грушко назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией