https://ria.ru/20210624/esminets-1738448783.html

Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией

Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией - РИА Новости, 24.06.2021

Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией

Инцидент с британским эсминцем - опаснейшая провокация, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:43

2021-06-24T15:43

2021-06-24T16:13

россия

су-24м

мария захарова

черное море

александр грушко

лондон

инцидент с британским эсминцем у крыма

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Инцидент с британским эсминцем - опаснейшая провокация, это недопустимо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Абсолютно понято, что это было спланировано. Конечно, это опаснейшая провокация, она абсолютно недопустима", - заявил Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности."Хотелось бы надеяться, чтобы все-таки были извлечены уроки... Если такая затея была придумана для того, чтобы нас "прощупать", то я думаю, они получили искомый результат", - добавил он.Грушко выразил уверенность, что "вчерашний инцидент станет предметом профессиональных разбирательств".В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html

https://ria.ru/20210624/dzhonson-1738442933.html

россия

черное море

лондон

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