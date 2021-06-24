Капитан эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море
Капитан эсминца Defender Оуэн заявил, что российское судно открыло предупредительный огонь
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море близ Крыма.
В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили в свою очередь, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.
По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".
Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня.
"Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения", - заявил корреспондент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия британского эсминца в Черном море сознательно подготовленной провокацией и заявил, что после этого инцидента пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.