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Капитан эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море
Капитан эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море - РИА Новости, 24.06.2021
Капитан эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:36
2021-06-24T15:36
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море близ Крыма.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили в свою очередь, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях."За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня."Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения", - заявил корреспондент.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия британского эсминца в Черном море сознательно подготовленной провокацией и заявил, что после этого инцидента пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.
https://ria.ru/20210624/dzhonson-1738442933.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, дмитрий песков, украина, в мире
Капитан эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море
15:36 24.06.2021
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Капитан эсминца Defender Оуэн заявил, что российское судно открыло предупредительный огонь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море близ Крыма.
В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства заявили в свою очередь, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
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"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.
По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".
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Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня.
"Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения", - заявил корреспондент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия британского эсминца в Черном море сознательно подготовленной провокацией и заявил, что после этого инцидента пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МЧерное мореДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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