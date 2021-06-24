https://ria.ru/20210624/esminets-1738433151.html

В Британии призвали правительство объяснить инцидент с эсминцем

В Британии призвали правительство объяснить инцидент с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

В Британии призвали правительство объяснить инцидент с эсминцем

Член британского парламента от лейбористской партии Эд Милибэнд, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что правительству Великобритании... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:37

2021-06-24T14:37

2021-06-24T14:37

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

министерство обороны великобритании

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Член британского парламента от лейбористской партии Эд Милибэнд, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что правительству Великобритании стоит объяснить, что на самом деле произошло в Черном море.Он отметил, что сама ситуация запутанная и тревожная, при этом подчеркнул, что британские власти правильно говорят, что Соединенное Королевство не должно менять действия на основании "чего бы это ни было со стороны" России."И мы должны занять жесткую позицию по этому вопросу", - сказал член парламента.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".МИД РФ заявит послу Британии жесткий демарш в связи с ситуацией с эсминцем, сказала ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

черное море

великобритания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, министерство обороны великобритании, великобритания, в мире