В Британии призвали правительство объяснить инцидент с эсминцем
В парламенте Британии призвали правительство объяснить инцидент с эсминцем
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Член британского парламента от лейбористской партии Эд Милибэнд, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что правительству Великобритании стоит объяснить, что на самом деле произошло в Черном море.
"Они должны объяснить, что на самом деле произошло, поскольку, если правительство пытается как бы замять это, у нас всегда есть сообщения СМИ о том, что это было больше, чем говорит правительство, поэтому они должны объяснить", - заявил он в интервью телеканалу Sky News.
Он отметил, что сама ситуация запутанная и тревожная, при этом подчеркнул, что британские власти правильно говорят, что Соединенное Королевство не должно менять действия на основании "чего бы это ни было со стороны" России.
"И мы должны занять жесткую позицию по этому вопросу", - сказал член парламента.
В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
МИД РФ заявит послу Британии жесткий демарш в связи с ситуацией с эсминцем, сказала ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова.