https://ria.ru/20210624/esminets-1738431095.html

МИД заявил о возможности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем

МИД заявил о возможности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

МИД заявил о возможности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем

Инцидент с британским эсминцем в Черном море был преднамеренным и может привести к эскалации, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Московской конференции... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:27

2021-06-24T14:27

2021-06-24T14:51

мария захарова

александр грушко

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

нато

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Инцидент с британским эсминцем в Черном море был преднамеренным и может привести к эскалации, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, западные партнеры все туже закручивают спираль противостояния с Россией. "Такая ситуация взрывоопасна. Если даже все стороны будут сохранять благоразумие, не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту, а вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьезные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям", - сказал Грушко.Черноморский регион превращается в арену военного противостояния, добавил Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности."Подобные действия ставят под вопрос релевантость самого основополагающего документа – акта Россия-НАТО. Мы исходим из того, что он должен соблюдаться, но не может не возникать вопрос, чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия", - добавил замглавы МИД РФ.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.МИД РФ заявит послу Британии жесткий демарш в связи с ситуацией с эсминцем, сказала ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

россия

черное море

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мария захарова, александр грушко, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, нато, в мире