МИД заявил о возможности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем
14:27 24.06.2021 (обновлено: 14:51 24.06.2021)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
МИД заявил о возможности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Инцидент с британским эсминцем в Черном море был преднамеренным и может привести к эскалации, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, западные партнеры все туже закручивают спираль противостояния с Россией. "Такая ситуация взрывоопасна. Если даже все стороны будут сохранять благоразумие, не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту, а вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьезные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям", - сказал Грушко.
Черноморский регион превращается в арену военного противостояния, добавил Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности.
"Нас не может не беспокоить то, что НАТО последовательно наращивает свое военное присутствие вдоль наших границ, увеличивает объем воздушного патрулирования, количество учений и заходов кораблей своих ВМС в Черное, Балтийское и даже Баренцево море. Попутно отмечу, что в результате этой деятельности очень спокойные в военном отношении регионы – Балтийский и Черноморский – превращаются в арену абсолютно ненужного военного противостояния", - сказал он.
"Подобные действия ставят под вопрос релевантость самого основополагающего документа – акта Россия-НАТО. Мы исходим из того, что он должен соблюдаться, но не может не возникать вопрос, чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия", - добавил замглавы МИД РФ.
В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
МИД РФ заявит послу Британии жесткий демарш в связи с ситуацией с эсминцем, сказала ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова.