https://ria.ru/20210624/esminets-1738401942.html

В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем

В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем

В Кремле считают инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:33

2021-06-24T12:33

2021-06-24T16:50

инцидент с британским эсминцем у крыма

су-24м

черное море

космос - риа наука

дмитрий песков

москва

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кремле считают инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву", — заявил Песков журналистам.При этом он подчеркнул, что пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.В Министерстве обороны Великобритании, в свою очередь, утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

https://ria.ru/20210614/velikobritaniya-1736933580.html

черное море

москва

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инцидент с британским эсминцем у крыма, су-24м, черное море, космос - риа наука, дмитрий песков, москва, в мире