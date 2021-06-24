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В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем
В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем
В Кремле считают инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:33
2021-06-24T16:50
инцидент с британским эсминцем у крыма
су-24м
черное море
космос - риа наука
дмитрий песков
москва
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кремле считают инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву", — заявил Песков журналистам.При этом он подчеркнул, что пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.В Министерстве обороны Великобритании, в свою очередь, утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, су-24м, черное море, космос - риа наука, дмитрий песков, москва, в мире
В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем
12:33 24.06.2021 (обновлено: 16:50 24.06.2021)
 
© AFP 2021 / Glyn KirkБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AFP 2021 / Glyn Kirk

Кремль назвал инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море сознательной провокацией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Кремле считают инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву", — заявил Песков журналистам.
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При этом он подчеркнул, что пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.
Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.
В Министерстве обороны Великобритании, в свою очередь, утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаСу-24МЧерное мореКосмос - РИА НаукаДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
 
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