https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море

МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море - РИА Новости, 24.06.2021

МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender ("Защитник"), предложил переименовать его в "Агрессора". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:45

2021-06-24T11:45

2021-06-24T11:45

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

сергей рябков

великобритания

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender ("Защитник"), предложил переименовать его в "Агрессора"."Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из "Защитника - "Defender" - в "Агрессора", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".Ранее в МИД РФ назвали инцидент с участием британского эсминца провокацией.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

россия

великобритания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, сергей рябков, великобритания