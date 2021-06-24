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МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море - РИА Новости, 24.06.2021
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender ("Защитник"), предложил переименовать его в "Агрессора". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:45
2021-06-24T11:45
2021-06-24T11:45
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
сергей рябков
великобритания
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender ("Защитник"), предложил переименовать его в "Агрессора"."Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из "Защитника - "Defender" - в "Агрессора", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".Ранее в МИД РФ назвали инцидент с участием британского эсминца провокацией.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, сергей рябков, великобритания
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
Рябков предложил Великобритании переименовать нарушивший границу эсминец в "Агрессора"