https://ria.ru/20210624/esminets-1738375138.html

Главком ВМФ прокомментировал инцидент с британским эсминцем

Главком ВМФ прокомментировал инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

Главком ВМФ прокомментировал инцидент с британским эсминцем

Инцидент с британским эсминцем стал наглым вызовом со стороны Великобритании, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:26

2021-06-24T10:26

2021-06-24T12:53

николай евменов

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

великобритания

вмф рф

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Инцидент с британским эсминцем стал наглым вызовом со стороны Великобритании, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов."Английская сторона должна дать оценку действиям экипажа, провести расследование. Мы же соблюдаем все нормы международного морского права", — сказал он на Международном военно-морском салоне.Евменов высоко оценил действия российских кораблей во время инцидента."В первую очередь флот действовал грамотно, безопасно, для того, чтобы не допустить вот этой провокации дальнейшего развития, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", - сказал он.Главком также отметил действия береговых войск и авиации во время инцидента."Британский корабль отслеживался береговыми постами, береговыми комплексами", - сказал Евменов, подчеркнув, что "морская авиация продемонстрировала филигранную технику".Как заявил главком ВМФ, погодные условия и техническая готовность британского корабля не могли помешать экипажу понять, что он нарушает государственную границу России."Никакие погодные условия, тем более была великолепная погода, великолепная визуальная видимость, технически исправный корабль, самый современный. Можно предположить, что корабль оснащен самым современным навигационным оборудованием и служат там профессионалы. Во всяком случае так должно быть. И вдруг эти профессионалы нагло нарушают границы суверенного государства, потом заявляют, что ничего не видели и ничего не слышали", - сказал он.По его словам, этот инцидент однозначно нужно рассматривать как провокацию."Пусть правительство Великобритании дает оценку действиям своего корабля", - призвал Евменов.Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738365351.html

россия

черное море

великобритания

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николай евменов, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, великобритания, вмф рф, безопасность