https://ria.ru/20210624/esminets-1738365351.html

"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем

"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:30

2021-06-24T09:30

2021-06-24T09:55

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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СОЧИ (Красная поляна), 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов"."Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.

https://ria.ru/20210623/nemtsy-1738325411.html

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, великобритания, москва, лондон, безопасность, в мире