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"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем
"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:30
2021-06-24T09:30
2021-06-24T09:55
инцидент с британским эсминцем у крыма
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сергей рябков
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СОЧИ (Красная поляна), 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов"."Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, великобритания, москва, лондон, безопасность, в мире
"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем
09:30 24.06.2021 (обновлено: 09:55 24.06.2021)
Замглавы МИД Рябков осудил действия Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море