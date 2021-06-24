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"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем
"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:30
2021-06-24T09:55
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
великобритания
москва
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СОЧИ (Красная поляна), 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов"."Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, великобритания, москва, лондон, безопасность, в мире
"Мы можем бомбить". В МИД высказались об инциденте с британским эсминцем
09:30 24.06.2021 (обновлено: 09:55 24.06.2021)
 
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

Замглавы МИД Рябков осудил действия Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Читать ria.ru в
СОЧИ (Красная поляна), 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов".
"Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 20:41
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВеликобританияМоскваЛондонБезопасностьВ мире
 
 
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