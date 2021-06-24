https://ria.ru/20210624/esminets-1738363211.html
Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем
Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем
Смысл провокации с британским эсминцем в Черном море – помешать договоренностям в Женеве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:10
2021-06-24T09:10
2021-06-24T09:44
инцидент с британским эсминцем у крыма
вмс великобритании
су-24м
сша
россия
черное море
константин косачев
великобритания
женева (город)
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Смысл провокации с британским эсминцем в Черном море – помешать договоренностям в Женеве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Вижу смысл вчерашней провокации, когда эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу России и на 3 километра вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, только в одном: не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите", - написал сенатор в ФБ.По его словам, "Великобритания вбросила дохлую кошку, на запах уже начали сбегаться гиены"."Явная попытка отравить чуть очистившуюся атмосферу международной политики. Важно этого не допустить. Многое в этом смысле зависит сейчас от реакции американцев - поддержат ли провокаторов либо сохранят дух Женевы. Будем внимательно следить", - отметил политик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
сша
россия
черное море
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инцидент с британским эсминцем у крыма, вмс великобритании, су-24м, сша, россия, черное море, константин косачев, великобритания, женева (город), в мире
Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем
09:10 24.06.2021 (обновлено: 09:44 24.06.2021)
Косачев прокомментировал нарушение британским эсминцем российской границы в Черном море