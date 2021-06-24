https://ria.ru/20210624/esminets-1738363211.html

Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем

Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

Косачев прокомментировал инцидент с британским эсминцем

Смысл провокации с британским эсминцем в Черном море – помешать договоренностям в Женеве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:10

2021-06-24T09:10

2021-06-24T09:44

инцидент с британским эсминцем у крыма

вмс великобритании

су-24м

сша

россия

черное море

константин косачев

великобритания

женева (город)

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Смысл провокации с британским эсминцем в Черном море – помешать договоренностям в Женеве, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Вижу смысл вчерашней провокации, когда эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу России и на 3 километра вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, только в одном: не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите", - написал сенатор в ФБ.По его словам, "Великобритания вбросила дохлую кошку, на запах уже начали сбегаться гиены"."Явная попытка отравить чуть очистившуюся атмосферу международной политики. Важно этого не допустить. Многое в этом смысле зависит сейчас от реакции американцев - поддержат ли провокаторов либо сохранят дух Женевы. Будем внимательно следить", - отметил политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

сша

россия

черное море

великобритания

женева (город)

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инцидент с британским эсминцем у крыма, вмс великобритании, су-24м, сша, россия, черное море, константин косачев, великобритания, женева (город), в мире