https://ria.ru/20210624/esminets-1738348338.html
"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем
"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем
Американский телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный инциденту с нарушением российской границы британским эсминцем Defender. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T01:59
2021-06-24T01:59
2021-06-24T01:59
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
республика крым
сша
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный инциденту с нарушением российской границы британским эсминцем Defender.В среду Минобороны России заявило, что корабль пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Спорим, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца", - написал пользователь 94thADA."Крым теперь часть России, и это не изменится", - отметил Shaun1982539."А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет", - добавил Wehavemettheenemyandheisus."Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги — хорошая идея", - выразил мнение YappingDog."ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре. Да, и на "бесплатную" медицину тоже", - выразил мнение TheSaneamongsttgeinsane."Ну а что, мы же по сути сказали русским, что они вольны делать что хотят. И они нас послушали. Это как демократы на границе. Пригласили весь мир, а теперь говорят, что проблем нет", - заявил Pincher513."Байден обрек США и их союзников по всему миру на несколько лет слабости", - посетовал Yankeefan1970869.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, республика крым, сша, в мире
"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем
Читатели Fox News прокомментировали инцидент с нарушившим границу России британским эсминцем
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
Американский телеканал Fox News
опубликовал материал, посвященный инциденту с нарушением российской границы британским
эсминцем Defender.
В среду Минобороны России
заявило, что корабль пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Спорим, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца", - написал пользователь 94thADA.
"Крым теперь часть России, и это не изменится", - отметил Shaun1982539.
"А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет", - добавил Wehavemettheenemyandheisus.
"Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги — хорошая идея", - выразил мнение YappingDog.
"ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре. Да, и на "бесплатную" медицину тоже", - выразил мнение TheSaneamongsttgeinsane.
"Ну а что, мы же по сути сказали русским, что они вольны делать что хотят. И они нас послушали. Это как демократы на границе. Пригласили весь мир, а теперь говорят, что проблем нет", - заявил Pincher513.
"Байден обрек США
и их союзников по всему миру на несколько лет слабости", - посетовал Yankeefan1970869.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>