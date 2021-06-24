https://ria.ru/20210624/esminets-1738348338.html

"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем

"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

"Драпанули": американцы высказались об инциденте с британским эсминцем

Американский телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный инциденту с нарушением российской границы британским эсминцем Defender. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T01:59

2021-06-24T01:59

2021-06-24T01:59

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

великобритания

республика крым

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный инциденту с нарушением российской границы британским эсминцем Defender.В среду Минобороны России заявило, что корабль пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Спорим, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца", - написал пользователь 94thADA."Крым теперь часть России, и это не изменится", - отметил Shaun1982539."А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет", - добавил Wehavemettheenemyandheisus."Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги — хорошая идея", - выразил мнение YappingDog."ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре. Да, и на "бесплатную" медицину тоже", - выразил мнение TheSaneamongsttgeinsane."Ну а что, мы же по сути сказали русским, что они вольны делать что хотят. И они нас послушали. Это как демократы на границе. Пригласили весь мир, а теперь говорят, что проблем нет", - заявил Pincher513."Байден обрек США и их союзников по всему миру на несколько лет слабости", - посетовал Yankeefan1970869.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210623/nemtsy-1738325411.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

россия

великобритания

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, республика крым, сша, в мире