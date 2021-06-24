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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210624/english-1738308281.html
ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?
ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки? - РИА Новости, 24.06.2021
ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?
Откуда берется языковой барьер и как не бояться ошибок в разговоре на английском? Нужно ли полюбить язык, чтобы наконец его выучить, или это вовсе не обязательно? Помогают ли сериалы и комиксы в изучении языка? Правда ли, что детям дается английский лучше, чем взрослым? Какие ошибки при изучении английского самые распространенные?
2021-06-24T12:00
2021-06-24T12:00
яснопонятно
подкаст
английский язык
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ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?
Откуда берется языковой барьер и как не бояться ошибок в разговоре на английском? Нужно ли полюбить язык, чтобы наконец его выучить, или это вовсе не обязательно? Помогают ли сериалы и комиксы в изучении языка? Правда ли, что детям дается английский лучше, чем взрослым? Какие ошибки при изучении английского самые распространенные?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?
Откуда берется языковой барьер и как не бояться ошибок в разговоре на английском? Нужно ли полюбить язык, чтобы наконец его выучить, или это вовсе не обязательно? Помогают ли сериалы и комиксы в изучении языка? Правда ли, что детям дается английский лучше, чем взрослым? Какие ошибки при изучении английского самые распространенные?
audio/mpeg
В России учат английский для разных целей: получить хорошую работу, путешествовать, читать иностранные новости и литературу в оригинале. Большая сложность — не бросить это: всегда есть оправдания, что "не хватает времени на себя", "слишком много работы", "я уже не ребенок, мне тяжелее". Об английском и его изучении мы поговорили с Алиной Брукс — ведущей курсов Кембриджского университета для преподавателей английского, автором и методистом курсов английского языка от Яндекс.Практикума.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, английский язык

ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?

12:00 24.06.2021
 
ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Откуда берется языковой барьер и как не бояться ошибок в разговоре на английском? Нужно ли полюбить язык, чтобы наконец его выучить, или это вовсе не обязательно? Помогают ли сериалы и комиксы в изучении языка? Правда ли, что детям дается английский лучше, чем взрослым? Какие ошибки при изучении английского самые распространенные?
В России учат английский для разных целей: получить хорошую работу, путешествовать, читать иностранные новости и литературу в оригинале. Большая сложность — не бросить это: всегда есть оправдания, что "не хватает времени на себя", "слишком много работы", "я уже не ребенок, мне тяжелее". Об английском и его изучении мы поговорили с Алиной Брукс — ведущей курсов Кембриджского университета для преподавателей английского, автором и методистом курсов английского языка от Яндекс.Практикума.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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