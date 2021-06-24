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Шоубиз
https://ria.ru/20210624/ekstrasensy-1738447838.html
Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании
Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании - РИА Новости, 24.06.2021
Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании
Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:43
2021-06-24T15:43
шоубиз
"битва экстрасенсов"
знаменитости
онкология
тнт (телеканал)
здоровье
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику". О недуге она узнала случайно. С детства она страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани. Ей назначили компьютерную диагностику, чтобы отследить его динамику. "В результате врачи обнаружили у меня рак легких", — говорит Кузнецова.Николь сказали, что нужно удалять опухоль. Операция, по словам девушки, была тяжелой и длительной. Экстрасенс также призналась, что не переболела коронавирусом и пока не может привиться из-за ее заболеваний, о чем она очень сожалеет. На днях стало известно, что у звезды сериала "Друзья" Джеймса Майкла Тайлера диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии.
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"битва экстрасенсов", знаменитости, онкология, тнт (телеканал), здоровье

Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании

15:43 24.06.2021
 
© Фото : @nikol.officialФотография из Instagram-аккаунта Николь Кузнецовой
Фотография из Instagram-аккаунта Николь Кузнецовой - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : @nikol.official
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику".
О недуге она узнала случайно. С детства она страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани. Ей назначили компьютерную диагностику, чтобы отследить его динамику.
"В результате врачи обнаружили у меня рак легких", — говорит Кузнецова.
Николь сказали, что нужно удалять опухоль. Операция, по словам девушки, была тяжелой и длительной.
"Любая противоопухолевая терапия мне противопоказана из-за моего основного заболевания. Если мне в дальнейшем назначат химию, от нее придется отказаться. В этом случае, вообще будет не понятно, что мне нужно будет делать дальше", — делится Николь.
Экстрасенс также призналась, что не переболела коронавирусом и пока не может привиться из-за ее заболеваний, о чем она очень сожалеет.
На днях стало известно, что у звезды сериала "Друзья" Джеймса Майкла Тайлера диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии.
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Шоубиз"Битва экстрасенсов"ЗнаменитостиОнкологияТНТ (телеканал)Здоровье
 
 
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