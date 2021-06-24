https://ria.ru/20210624/ekstrasensy-1738447838.html

Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании

Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании - РИА Новости, 24.06.2021

Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании

Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:43

2021-06-24T15:43

2021-06-24T15:43

шоубиз

"битва экстрасенсов"

знаменитости

онкология

тнт (телеканал)

здоровье

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику". О недуге она узнала случайно. С детства она страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани. Ей назначили компьютерную диагностику, чтобы отследить его динамику. "В результате врачи обнаружили у меня рак легких", — говорит Кузнецова.Николь сказали, что нужно удалять опухоль. Операция, по словам девушки, была тяжелой и длительной. Экстрасенс также призналась, что не переболела коронавирусом и пока не может привиться из-за ее заболеваний, о чем она очень сожалеет. На днях стало известно, что у звезды сериала "Друзья" Джеймса Майкла Тайлера диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии.

https://ria.ru/20210527/zavorotnyuk-1734435836.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"битва экстрасенсов", знаменитости, онкология, тнт (телеканал), здоровье