https://ria.ru/20210624/ekstrasensy-1738447838.html
Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании
Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании - РИА Новости, 24.06.2021
Рак: звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о тяжелом заболевании
Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:43
2021-06-24T15:43
2021-06-24T15:43
шоубиз
"битва экстрасенсов"
знаменитости
онкология
тнт (телеканал)
здоровье
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезда "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что у нее онкология. О том, как борется с заболеванием, она рассказала "Собеседнику". О недуге она узнала случайно. С детства она страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани. Ей назначили компьютерную диагностику, чтобы отследить его динамику. "В результате врачи обнаружили у меня рак легких", — говорит Кузнецова.Николь сказали, что нужно удалять опухоль. Операция, по словам девушки, была тяжелой и длительной. Экстрасенс также призналась, что не переболела коронавирусом и пока не может привиться из-за ее заболеваний, о чем она очень сожалеет. На днях стало известно, что у звезды сериала "Друзья" Джеймса Майкла Тайлера диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии.
https://ria.ru/20210527/zavorotnyuk-1734435836.html
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"битва экстрасенсов", знаменитости, онкология, тнт (телеканал), здоровье