Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html
Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"
Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику" - РИА Новости, 24.06.2021
Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"
Власти Липецкой области начинают перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих "зелёную"... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:21
2021-06-24T14:21
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153249/94/1532499466_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_3217c7776cb1ba51224405b67c545c92.jpg
ЛИПЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области начинают перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих "зелёную" экономику, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания экспортного совета и совета по улучшению инвестиционного климата в Липецкой области.По словам глав региона, Липецкая область демонстрирует высокие темпы по улучшению среды для развития бизнеса. Подтверждением этого является приток инвестиций, о чем свидетельствуют крупные соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составит более 70 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что Липецкая область позиционирует себя как ESG-регион и нацелена на работу с инвесторами, которые заботятся об окружающей среде и проявляют социальную активность."Мы хотим стать регионом, в котором всё производство отвечает "зелёным" принципам", – сказал Артамонов.Отдельно губернатор остановился на том, что на ряде инновационных производств с высокооплачиваемыми рабочими местами отмечается дефицит трудовых ресурсов. Глава региона заявил, что будет проведена большая работа по переобучению персонала. В Липецкой области уже создан веб-ресурс "Кадры региона", где предприятия могут зарегистрироваться и предоставить данные о потребности в определённых специалистах. Регион, в свою очередь, загружает данные об имеющихся кадрах или о возможности их подготовки. Результатом будет заявка на кадры, требующиеся предприятиям, которая уйдёт как в профильные учебные учреждения, так и в центры занятости. Таким образом, жители региона получат работу, а предприятия – специалистов."Современным инвесторам нужны квалифицированные специалисты. Мы должны таких обучать и рекомендовать компаниям. Это важно и для самих работников, которые низкооплачиваемую работу смогут поменять на труд с хорошим доходом", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210623/olimpiada-1738193976.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153249/94/1532499466_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d54a95b6c74973025f304a87954b4f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, экономика

Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"

14:21 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области начинают перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих "зелёную" экономику, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания экспортного совета и совета по улучшению инвестиционного климата в Липецкой области.
По словам глав региона, Липецкая область демонстрирует высокие темпы по улучшению среды для развития бизнеса. Подтверждением этого является приток инвестиций, о чем свидетельствуют крупные соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составит более 70 миллиардов рублей.
Артамонов отметил, что Липецкая область позиционирует себя как ESG-регион и нацелена на работу с инвесторами, которые заботятся об окружающей среде и проявляют социальную активность.
"Мы хотим стать регионом, в котором всё производство отвечает "зелёным" принципам", – сказал Артамонов.
Отдельно губернатор остановился на том, что на ряде инновационных производств с высокооплачиваемыми рабочими местами отмечается дефицит трудовых ресурсов. Глава региона заявил, что будет проведена большая работа по переобучению персонала. В Липецкой области уже создан веб-ресурс "Кадры региона", где предприятия могут зарегистрироваться и предоставить данные о потребности в определённых специалистах. Регион, в свою очередь, загружает данные об имеющихся кадрах или о возможности их подготовки. Результатом будет заявка на кадры, требующиеся предприятиям, которая уйдёт как в профильные учебные учреждения, так и в центры занятости. Таким образом, жители региона получат работу, а предприятия – специалистов.
Ученик школы N30 Липецка Павел Жуков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 10:40Липецкая область
Липецкий школьник стал призером Европейской географической олимпиады
"Современным инвесторам нужны квалифицированные специалисты. Мы должны таких обучать и рекомендовать компаниям. Это важно и для самих работников, которые низкооплачиваемую работу смогут поменять на труд с хорошим доходом", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния