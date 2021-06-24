https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html

Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"

Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику" - РИА Новости, 24.06.2021

Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"

Власти Липецкой области начинают перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих "зелёную"... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:21

2021-06-24T14:21

2021-06-24T14:21

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области начинают перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих "зелёную" экономику, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания экспортного совета и совета по улучшению инвестиционного климата в Липецкой области.По словам глав региона, Липецкая область демонстрирует высокие темпы по улучшению среды для развития бизнеса. Подтверждением этого является приток инвестиций, о чем свидетельствуют крупные соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составит более 70 миллиардов рублей.Артамонов отметил, что Липецкая область позиционирует себя как ESG-регион и нацелена на работу с инвесторами, которые заботятся об окружающей среде и проявляют социальную активность."Мы хотим стать регионом, в котором всё производство отвечает "зелёным" принципам", – сказал Артамонов.Отдельно губернатор остановился на том, что на ряде инновационных производств с высокооплачиваемыми рабочими местами отмечается дефицит трудовых ресурсов. Глава региона заявил, что будет проведена большая работа по переобучению персонала. В Липецкой области уже создан веб-ресурс "Кадры региона", где предприятия могут зарегистрироваться и предоставить данные о потребности в определённых специалистах. Регион, в свою очередь, загружает данные об имеющихся кадрах или о возможности их подготовки. Результатом будет заявка на кадры, требующиеся предприятиям, которая уйдёт как в профильные учебные учреждения, так и в центры занятости. Таким образом, жители региона получат работу, а предприятия – специалистов."Современным инвесторам нужны квалифицированные специалисты. Мы должны таких обучать и рекомендовать компаниям. Это важно и для самих работников, которые низкооплачиваемую работу смогут поменять на труд с хорошим доходом", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210623/olimpiada-1738193976.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, экономика