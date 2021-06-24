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Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет
Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет - РИА Новости, 24.06.2021
Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет
Открытие рейсов из РФ на курорты Египта может стимулировать переговоры о поставках этой стране российских самолётов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:15
2021-06-24T20:15
россия
синайский полуостров
денис мантуров
sukhoi superjet
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий песков
египет
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Открытие рейсов из РФ на курорты Египта может стимулировать переговоры о поставках этой стране российских самолётов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов - подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ. Поэтому, я думаю, что наши коллеги из Минтранса из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем возобновить эти рейсы непосредственно уже на курорты Египта", - сказал Мантуров журналистам.Отвечая на вопрос о сроках возможных поставок в Египет SSJ и МС-21, Мантуров сказал: "Срока четкого никто не определял. Другой вопрос, что мы действительно продолжаем эту работу с египетскими партнерами. В том числе, имея в виду, и мы об этом с коллегами говорили, по факту принятия решения и началу уже прямых рейсов - я думаю, что эти переговоры будут более активно осуществляться, чем сегодня, когда рейсов прямых нет на курорты".Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
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россия, синайский полуостров, денис мантуров, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий песков, египет, в мире
Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет
20:15 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Открытие рейсов на курорты Египта может стимулировать переговоры о поставках SSJ и МС-21

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Открытие рейсов из РФ на курорты Египта может стимулировать переговоры о поставках этой стране российских самолётов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов - подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ. Поэтому, я думаю, что наши коллеги из Минтранса из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем возобновить эти рейсы непосредственно уже на курорты Египта", - сказал Мантуров журналистам.
Отвечая на вопрос о сроках возможных поставок в Египет SSJ и МС-21, Мантуров сказал: "Срока четкого никто не определял. Другой вопрос, что мы действительно продолжаем эту работу с египетскими партнерами. В том числе, имея в виду, и мы об этом с коллегами говорили, по факту принятия решения и началу уже прямых рейсов - я думаю, что эти переговоры будут более активно осуществляться, чем сегодня, когда рейсов прямых нет на курорты".
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
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