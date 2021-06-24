https://ria.ru/20210624/egipet-1738501739.html

Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет

Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет - РИА Новости, 24.06.2021

Мантуров ответил на вопрос о возможных поставках SSJ и МС-21 в Египет

Открытие рейсов из РФ на курорты Египта может стимулировать переговоры о поставках этой стране российских самолётов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:15

2021-06-24T20:15

2021-06-24T20:15

россия

синайский полуостров

денис мантуров

sukhoi superjet

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий песков

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820738_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_ad52a1182c30de46e8d66554ea49ce54.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Открытие рейсов из РФ на курорты Египта может стимулировать переговоры о поставках этой стране российских самолётов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов - подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ. Поэтому, я думаю, что наши коллеги из Минтранса из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем возобновить эти рейсы непосредственно уже на курорты Египта", - сказал Мантуров журналистам.Отвечая на вопрос о сроках возможных поставок в Египет SSJ и МС-21, Мантуров сказал: "Срока четкого никто не определял. Другой вопрос, что мы действительно продолжаем эту работу с египетскими партнерами. В том числе, имея в виду, и мы об этом с коллегами говорили, по факту принятия решения и началу уже прямых рейсов - я думаю, что эти переговоры будут более активно осуществляться, чем сегодня, когда рейсов прямых нет на курорты".Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.

https://ria.ru/20210624/sputnik-1738370025.html

россия

синайский полуостров

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, синайский полуостров, денис мантуров, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий песков, египет, в мире