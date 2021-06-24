https://ria.ru/20210624/egipet-1738380696.html

В Египте проверят звездность отелей

В Египте проверят звездность отелей - РИА Новости, 24.06.2021

В Египте проверят звездность отелей

Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:32

2021-06-24T11:32

2021-06-24T11:32

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР.Министерство туризма и древностей Египта займется проверкой классификации гостиниц в соответствии с международными стандартами. Для наведения порядка в места размещения на курортах Красного и Средиземного морей уже отправились инспекторы. Затем они посетят Южный Синай, а осенью будут проверены гостиницы Верхнего Египта и Каира.Цель миссии — выявить объекты с завышенными "звездами". Их собственники должны будут либо подтянуть сервис до заявленного уровня, либо понизить категорию отеля и скорректировать стоимость проживания. Нарушителям грозят штрафы и отзыв лицензии.Как подчеркнули в минтуризма, подтвержденная категории позволит лучше регулировать уровень цен в гостиницах, позволяя избегать демпинга и ценовых скачков. По сообщению ведомства, новая система классификации отелей заработает в Египте с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

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туризм, гостиницы, отели, красное море, средиземное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет