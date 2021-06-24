Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210624/egipet-1738380696.html
В Египте проверят звездность отелей
В Египте проверят звездность отелей - РИА Новости, 24.06.2021
В Египте проверят звездность отелей
Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:32
2021-06-24T11:32
туризм
туризм
гостиницы
отели
красное море
средиземное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
каир (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/03/1551340371_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0a5a15a785db69877ac53930a7d6cead.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР.Министерство туризма и древностей Египта займется проверкой классификации гостиниц в соответствии с международными стандартами. Для наведения порядка в места размещения на курортах Красного и Средиземного морей уже отправились инспекторы. Затем они посетят Южный Синай, а осенью будут проверены гостиницы Верхнего Египта и Каира.Цель миссии — выявить объекты с завышенными "звездами". Их собственники должны будут либо подтянуть сервис до заявленного уровня, либо понизить категорию отеля и скорректировать стоимость проживания. Нарушителям грозят штрафы и отзыв лицензии.Как подчеркнули в минтуризма, подтвержденная категории позволит лучше регулировать уровень цен в гостиницах, позволяя избегать демпинга и ценовых скачков. По сообщению ведомства, новая система классификации отелей заработает в Египте с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
красное море
средиземное море
каир (город)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/03/1551340371_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3cb701169f4e0bf8ec41a531cdc16f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, гостиницы, отели, красное море, средиземное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет

В Египте проверят звездность отелей

11:32 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР.
Министерство туризма и древностей Египта займется проверкой классификации гостиниц в соответствии с международными стандартами. Для наведения порядка в места размещения на курортах Красного и Средиземного морей уже отправились инспекторы. Затем они посетят Южный Синай, а осенью будут проверены гостиницы Верхнего Египта и Каира.
Цель миссии — выявить объекты с завышенными "звездами". Их собственники должны будут либо подтянуть сервис до заявленного уровня, либо понизить категорию отеля и скорректировать стоимость проживания. Нарушителям грозят штрафы и отзыв лицензии.
Как подчеркнули в минтуризма, подтвержденная категории позволит лучше регулировать уровень цен в гостиницах, позволяя избегать демпинга и ценовых скачков.
По сообщению ведомства, новая система классификации отелей заработает в Египте с 1 января 2022 года.
Девушка на террасах в Памуккале, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00Туризм
Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян
 
ТуризмТуризмГостиницыОтелиКрасное мореСредиземное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКаир (город)Египет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния