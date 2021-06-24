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В Египте проверят звездность отелей
В Египте проверят звездность отелей - РИА Новости, 24.06.2021
В Египте проверят звездность отелей
Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:32
2021-06-24T11:32
2021-06-24T11:32
туризм
туризм
гостиницы
отели
красное море
средиземное море
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новости - туризм
каир (город)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает АТОР.Министерство туризма и древностей Египта займется проверкой классификации гостиниц в соответствии с международными стандартами. Для наведения порядка в места размещения на курортах Красного и Средиземного морей уже отправились инспекторы. Затем они посетят Южный Синай, а осенью будут проверены гостиницы Верхнего Египта и Каира.Цель миссии — выявить объекты с завышенными "звездами". Их собственники должны будут либо подтянуть сервис до заявленного уровня, либо понизить категорию отеля и скорректировать стоимость проживания. Нарушителям грозят штрафы и отзыв лицензии.Как подчеркнули в минтуризма, подтвержденная категории позволит лучше регулировать уровень цен в гостиницах, позволяя избегать демпинга и ценовых скачков. По сообщению ведомства, новая система классификации отелей заработает в Египте с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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туризм, гостиницы, отели, красное море, средиземное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Египетские отели ждет большая инспекция: на главных курортах страны их звездность проверят на соответствие качества заявленному сервису, сообщает
АТОР.
Министерство туризма и древностей Египта займется проверкой классификации гостиниц в соответствии с международными стандартами. Для наведения порядка в места размещения на курортах Красного и Средиземного морей уже отправились инспекторы. Затем они посетят Южный Синай, а осенью будут проверены гостиницы Верхнего Египта и Каира.
Цель миссии — выявить объекты с завышенными "звездами". Их собственники должны будут либо подтянуть сервис до заявленного уровня, либо понизить категорию отеля и скорректировать стоимость проживания. Нарушителям грозят штрафы и отзыв лицензии.
Как подчеркнули в минтуризма, подтвержденная категории позволит лучше регулировать уровень цен в гостиницах, позволяя избегать демпинга и ценовых скачков.
По сообщению ведомства, новая система классификации отелей заработает в Египте с 1 января 2022 года.