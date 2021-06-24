Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/dtp-1738504020.html
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП - РИА Новости, 24.06.2021
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП
Служебный автомобиль УАЗ дорожно-патрульной службы в городе Тогучин Новосибирской области в четверг съехал в кювет: погиб инспектор ДПС, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:42
2021-06-24T20:42
россия
гумвд
ульяновский автомобильный завод (уаз)
тогучин
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Служебный автомобиль УАЗ дорожно-патрульной службы в городе Тогучин Новосибирской области в четверг съехал в кювет: погиб инспектор ДПС, сообщает ГУМВД по Новосибирской области."В 17.10 (13.10 мск) инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома №2 по улице Береговая города Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы - погиб", - говорится в сообщении.В главке уточнили, что водителя с травмами доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Освидетельствование показало, что водитель был трезв."На место ДТП выезжало руководство ГУМВД России по Новосибирской области. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html
россия
тогучин
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, ульяновский автомобильный завод (уаз), тогучин, новосибирская область, происшествия
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП
20:42 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Служебный автомобиль УАЗ дорожно-патрульной службы в городе Тогучин Новосибирской области в четверг съехал в кювет: погиб инспектор ДПС, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"В 17.10 (13.10 мск) инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома №2 по улице Береговая города Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы - погиб", - говорится в сообщении.
В главке уточнили, что водителя с травмами доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.
"На место ДТП выезжало руководство ГУМВД России по Новосибирской области. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГУМВД.
ДТП в Шадринском районе Курганской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 18:44
Крупные ДТП в России в 2021 году
 
РоссияГУМВДУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ТогучинНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния