https://ria.ru/20210624/dtp-1738504020.html

В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП

В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП - РИА Новости, 24.06.2021

В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП

Служебный автомобиль УАЗ дорожно-патрульной службы в городе Тогучин Новосибирской области в четверг съехал в кювет: погиб инспектор ДПС, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:42

2021-06-24T20:42

2021-06-24T20:42

россия

гумвд

ульяновский автомобильный завод (уаз)

тогучин

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Служебный автомобиль УАЗ дорожно-патрульной службы в городе Тогучин Новосибирской области в четверг съехал в кювет: погиб инспектор ДПС, сообщает ГУМВД по Новосибирской области."В 17.10 (13.10 мск) инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома №2 по улице Береговая города Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы - погиб", - говорится в сообщении.В главке уточнили, что водителя с травмами доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Освидетельствование показало, что водитель был трезв."На место ДТП выезжало руководство ГУМВД России по Новосибирской области. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html

россия

тогучин

новосибирская область

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россия, гумвд, ульяновский автомобильный завод (уаз), тогучин, новосибирская область, происшествия