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В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь
В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь - РИА Новости, 24.06.2021
В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь
В Санкт-Петербурге после пятидневной аномальной жары, когда были побиты все температурные летние рекорды, в некоторых районах пошел дождь. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:57
2021-06-24T13:23
александр колесов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после пятидневной аномальной жары, когда были побиты все температурные летние рекорды, в некоторых районах пошел дождь."По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 24 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни. При грозе усиление ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.Пользователи социальных сетей уже публикуют фотографии с каплями дождя и радуются перемене погоды. Фото и видео с дождем сняты в северных районах города и Кронштадте. В других районах города пока солнечная погода. Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в Петербурге и Ленобласти в четверг будет аномально жарко, местами до 36 градусов тепла.Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил РИА Новости, что в городе к пятнице должно похолодать до плюс 25 градусов. В среду Санкт-Петербург обновил исторический максимум жары в июне, воздух прогрелся до 35,5 градусов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"То, что надо после жары!" В Петербурге наконец-то пошел дождь
"То, что надо после жары!" В Петербурге наконец-то пошел дождь
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александр колесов, санкт-петербург, общество
В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь
12:57 24.06.2021 (обновлено: 13:23 24.06.2021)
 

В Петербурге после аномальной жары, когда были побиты все температурные рекорды, пошел дождь

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после пятидневной аномальной жары, когда были побиты все температурные летние рекорды, в некоторых районах пошел дождь.
"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 24 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни. При грозе усиление ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Пользователи социальных сетей уже публикуют фотографии с каплями дождя и радуются перемене погоды. Фото и видео с дождем сняты в северных районах города и Кронштадте. В других районах города пока солнечная погода. Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в Петербурге и Ленобласти в четверг будет аномально жарко, местами до 36 градусов тепла.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил РИА Новости, что в городе к пятнице должно похолодать до плюс 25 градусов. В среду Санкт-Петербург обновил исторический максимум жары в июне, воздух прогрелся до 35,5 градусов.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:47
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
 
Александр КолесовСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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