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В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь

В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь - РИА Новости, 24.06.2021

В Петербурге после пятидневной аномальной жары пошел дождь

В Санкт-Петербурге после пятидневной аномальной жары, когда были побиты все температурные летние рекорды, в некоторых районах пошел дождь. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:57

2021-06-24T12:57

2021-06-24T13:23

александр колесов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после пятидневной аномальной жары, когда были побиты все температурные летние рекорды, в некоторых районах пошел дождь."По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 24 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни. При грозе усиление ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.Пользователи социальных сетей уже публикуют фотографии с каплями дождя и радуются перемене погоды. Фото и видео с дождем сняты в северных районах города и Кронштадте. В других районах города пока солнечная погода. Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в Петербурге и Ленобласти в четверг будет аномально жарко, местами до 36 градусов тепла.Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил РИА Новости, что в городе к пятнице должно похолодать до плюс 25 градусов. В среду Санкт-Петербург обновил исторический максимум жары в июне, воздух прогрелся до 35,5 градусов.

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санкт-петербург

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"То, что надо после жары!" В Петербурге наконец-то пошел дождь "То, что надо после жары!" В Петербурге наконец-то пошел дождь 2021-06-24T12:57 true PT0M27S

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александр колесов, санкт-петербург, общество