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В Москве не будут требовать QR-код в аптеках и продуктовых магазинах

В Москве не будут требовать QR-код в аптеках и продуктовых магазинах - РИА Новости, 24.06.2021

В Москве не будут требовать QR-код в аптеках и продуктовых магазинах

Доступ по QR-кодам в Москве с 28 июня не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:18

2021-06-24T12:18

2021-06-24T12:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доступ по QR-кодам в Москве с 28 июня не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-24T12:18 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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