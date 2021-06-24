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В Москве не будут требовать QR-код в аптеках и продуктовых магазинах
В Москве не будут требовать QR-код в аптеках и продуктовых магазинах - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве не будут требовать QR-код в аптеках и продуктовых магазинах
Доступ по QR-кодам в Москве с 28 июня не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:18
2021-06-24T12:18
2021-06-24T12:18
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Доступ по QR-кодам в Москве с 28 июня не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T12:18
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество