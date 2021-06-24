https://ria.ru/20210624/dorogi-1738452732.html

Руденя: в 2020 году в Верхневолжье отремонтированы 480 километров дорог

Руденя: в 2020 году в Верхневолжье отремонтированы 480 километров дорог - РИА Новости, 24.06.2021

Руденя: в 2020 году в Верхневолжье отремонтированы 480 километров дорог

В прошлом году в Верхневолжье, в том числе благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", введены в эксплуатацию 480 километров дорог... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:10

2021-06-24T16:10

2021-06-24T16:10

тверская область

игорь руденя

осташков

калининский район

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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В прошлом году в Верхневолжье, в том числе благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", введены в эксплуатацию 480 километров дорог регионального и местного значения, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая перед депутатами Законодательного собрания региона с ежегодным отчетом. "По нацпроекту отремонтировали 61 километр местных дорог и более 180 километров региональных, включая участки трасс Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск, Торжок – Осташков и другие. В этом году планируется в нормативное состояние привести 561 километр дорог", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Глава региона отметил, что в практическую плоскость перешла реализация проекта строительства Западного моста в городе Твери. По его словам, в прошлом городу в Твери и Калининском районе была реализована новая модель пассажирских перевозок. Сейчас в тверской агломерации на 85 маршрутах работают 471 автобус, обеспеченный системами комфорта и безопасности. Число пассажиров, перевезенных общественным автомобильным транспортом, в регионе выросло в 2020 году на 86%.В июле 2021 года новая модель начнёт работать в Ржевской, Зубцовской, Старицкой и Кимрской агломерациях - 114 новых автобусов будут обслуживать 110 маршрутов.

https://ria.ru/20210610/voenkomat-1736548444.html

осташков

калининский район

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игорь руденя, осташков, калининский район