Руденя: в 2020 году в Верхневолжье отремонтированы 480 километров дорог
ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В прошлом году в Верхневолжье, в том числе благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", введены в эксплуатацию 480 километров дорог регионального и местного значения, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая перед депутатами Законодательного собрания региона с ежегодным отчетом.
"По нацпроекту отремонтировали 61 километр местных дорог и более 180 километров региональных, включая участки трасс Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск, Торжок – Осташков и другие. В этом году планируется в нормативное состояние привести 561 километр дорог", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Глава региона отметил, что в практическую плоскость перешла реализация проекта строительства Западного моста в городе Твери.
"Проектом предусмотрено не только возведение самого моста через реку Волгу, но и реконструкция двух путепроводов – железнодорожного и автомобильного, а также устройство автомобильных развязок. Кроме того, в этот проект добавился целый блок - строительство ещё одной трассы с мостовым переходом, которая соединит улицу Фрунзе в Твери с Петербургском шоссе", - отметил губернатор.
По его словам, в прошлом городу в Твери и Калининском районе была реализована новая модель пассажирских перевозок. Сейчас в тверской агломерации на 85 маршрутах работают 471 автобус, обеспеченный системами комфорта и безопасности. Число пассажиров, перевезенных общественным автомобильным транспортом, в регионе выросло в 2020 году на 86%.
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проект стал успешным. Синие автобусы с фирменным логотипом "Транспорт Верхневолжья" стали новой визитной карточкой нашего региона", - сказал глава региона.
В июле 2021 года новая модель начнёт работать в Ржевской, Зубцовской, Старицкой и Кимрской агломерациях - 114 новых автобусов будут обслуживать 110 маршрутов.