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Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021

Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

После обрушения многоэтажного дома в Майами судьба почти ста человек остается неизвестной, передает местный телеканал Local 10. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T22:09

2021-06-24T22:09

2021-06-25T01:14

флорида

майами

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сша

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. После обрушения многоэтажного дома в Майами судьба почти ста человек остается неизвестной, передает местный телеканал Local 10.Ранее сообщалось, что около 50 человек, находившихся в здании, не вышли на связь.Директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес рассказал, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.При этом, мэр округа Даниэлла Лавин Кава заявила, что местоположение 102 жильцов установлено, они в безопасности.По последним данным местных СМИ, погибли три человека.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место ЧП направили более 80 бригад спасателей.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, в мире, сша