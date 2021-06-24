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Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021
Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
После обрушения многоэтажного дома в Майами судьба почти ста человек остается неизвестной, передает местный телеканал Local 10. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T22:09
2021-06-24T22:09
2021-06-25T01:14
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. После обрушения многоэтажного дома в Майами судьба почти ста человек остается неизвестной, передает местный телеканал Local 10.Ранее сообщалось, что около 50 человек, находившихся в здании, не вышли на связь.Директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес рассказал, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.При этом, мэр округа Даниэлла Лавин Кава заявила, что местоположение 102 жильцов установлено, они в безопасности.По последним данным местных СМИ, погибли три человека.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место ЧП направили более 80 бригад спасателей.
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флорида, майами, в мире, сша
Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
22:09 24.06.2021 (обновлено: 01:14 25.06.2021)
Судьба 99 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
После обрушения многоэтажного дома в Майами судьба почти ста человек остается неизвестной, передает местный телеканал Local 10
.
Ранее сообщалось, что около 50 человек, находившихся в здании, не вышли на связь.
Директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес рассказал, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.
При этом, мэр округа Даниэлла Лавин Кава заявила, что местоположение 102 жильцов установлено, они в безопасности.
По последним данным местных СМИ, погибли три человека.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида
). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место ЧП направили более 80 бригад спасателей.