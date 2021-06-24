https://ria.ru/20210624/dolgi-1738375484.html

РБК: коллекторы стали чаще покупать долги молодых россиян

РБК: коллекторы стали чаще покупать долги молодых россиян - РИА Новости, 24.06.2021

РБК: коллекторы стали чаще покупать долги молодых россиян

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году увеличили активность по продаже долгов клиентов в возрасте до 25 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:28

2021-06-24T10:28

2021-06-24T10:28

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году увеличили активность по продаже долгов клиентов в возрасте до 25 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).По информации издания, в первом квартале 2021 года доля должников из этой категории достигла 20%, увеличившись за год почти в два раза — с 9,7% в 2020 году.Согласно данным компании Debex, в течение прошлого года менее 10% должников были не старше 20 лет, тогда как после первого квартала этого года их количество выросло до 21,7%. Вместе с тем во втором квартале показатели опустились, что в компании объясняют отсутствием полной информации за отчетный период.В НПКА также подчеркнули, что продажа долгов молодых заемщиков коллекторам участилась не только со стороны МФО, но и со стороны банков. Так, в первом квартале на должников до 20 лет пришлось 0,7% против 0,2% в прошлом году. В ассоциации заключили, что низкая доля молодых заемщиков среди банков объясняется тем, что эти финансовые организации менее активно выдают кредиты молодежи.

https://realty.ria.ru/20210608/ipoteka-1735683842.html

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национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), общество