https://ria.ru/20210624/doklad-1738448268.html

Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair

Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair - РИА Новости, 24.06.2021

Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ситуации с... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:39

2021-06-24T15:39

2021-06-24T15:58

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

евросоюз

минск

вильнюс

в мире

ryanair

белоруссия

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ситуации с бортом Ryanair, продолжает с ней тесное взаимодействие."Двадцать четвертого июня 2021 года департамент по авиации получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года". В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте департамента.По его данным, в заключении к докладу отмечено, что "хотя государства предоставили секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка"."Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов". Предлагается продолжить секретариату расследование с целью установления фактов и представить доклад на следующей сессии Совета", - отмечается в сообщении.Как указали в департаменте, по состоянию на 18 июня в ИКАО от Белоруссии было направлено 52 документа, а также аудио и видео материалы."В настоящее время департамент по авиации продолжает направлять материалы в ИКАО и тесно взаимодействует с Группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего", - подчеркивается в сообщении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html

https://ria.ru/20210611/samolet-1736596370.html

https://ria.ru/20210606/ryanair-1735881326.html

минск

вильнюс

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, евросоюз, минск, вильнюс, в мире, ryanair, белоруссия