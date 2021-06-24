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Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair
Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair - РИА Новости, 24.06.2021
Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair
Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ситуации с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:39
2021-06-24T15:58
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
евросоюз
минск
вильнюс
в мире
ryanair
белоруссия
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ситуации с бортом Ryanair, продолжает с ней тесное взаимодействие."Двадцать четвертого июня 2021 года департамент по авиации получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года". В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте департамента.По его данным, в заключении к докладу отмечено, что "хотя государства предоставили секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка"."Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов". Предлагается продолжить секретариату расследование с целью установления фактов и представить доклад на следующей сессии Совета", - отмечается в сообщении.Как указали в департаменте, по состоянию на 18 июня в ИКАО от Белоруссии было направлено 52 документа, а также аудио и видео материалы."В настоящее время департамент по авиации продолжает направлять материалы в ИКАО и тесно взаимодействует с Группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего", - подчеркивается в сообщении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, евросоюз, минск, вильнюс, в мире, ryanair, белоруссия
Минск получил промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair
15:39 24.06.2021 (обновлено: 15:58 24.06.2021)
 
© AFP 2021 / ONLINER.BYБелорусский кинолог проверяет багаж у самолета Ryanair Boeing 737-8AS
Белорусский кинолог проверяет багаж у самолета Ryanair Boeing 737-8AS - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AFP 2021 / ONLINER.BY

Белоруссия получила промежуточный доклад ICAO по инциденту с рейсом Ryanair

Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ситуации с бортом Ryanair, продолжает с ней тесное взаимодействие.
"Двадцать четвертого июня 2021 года департамент по авиации получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года". В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте департамента.
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По его данным, в заключении к докладу отмечено, что "хотя государства предоставили секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка".
"Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов". Предлагается продолжить секретариату расследование с целью установления фактов и представить доклад на следующей сессии Совета", - отмечается в сообщении.
Как указали в департаменте, по состоянию на 18 июня в ИКАО от Белоруссии было направлено 52 документа, а также аудио и видео материалы.
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"В настоящее время департамент по авиации продолжает направлять материалы в ИКАО и тесно взаимодействует с Группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего", - подчеркивается в сообщении.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичЕвросоюзМинскВильнюсВ миреRyanairБелоруссия
 
 
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