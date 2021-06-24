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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210624/dokhody-1738439464.html
Руденя: в 2020 году доходы Тверской области возросли на 20 процентов
Руденя: в 2020 году доходы Тверской области возросли на 20 процентов - РИА Новости, 24.06.2021
Руденя: в 2020 году доходы Тверской области возросли на 20 процентов
В 2020 году несмотря на возросшую нагрузку на бюджет Тверской области из-за пандемии региону удалось обеспечить рост доходов почти на 20% по сравнению с 2019... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:59
2021-06-24T14:59
тверская область
игорь руденя
тверская область
кувшиново
тверь
экономика
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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В 2020 году несмотря на возросшую нагрузку на бюджет Тверской области из-за пандемии региону удалось обеспечить рост доходов почти на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая перед депутатами законодательного собрания региона с ежегодным отчетом. Глава региона отметил, что в прошлом году в Верхневолжье введен целый ряд новых видов поддержки экономики. Один из них – включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов, что дает право на вычет по налогу на прибыль организаций, либо право воспользоваться субсидией по возмещению налога на имущество и части налога на прибыль и другие льготы.Продолжалась работа по созданию на территории области зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В 2020 году в городе Кувшиново появилась территория опережающего социально-экономического развития, ведется работа по развитию первого в регионе частного промышленного технопарка компанией КСК, формированию инновационно-промышленного парка "Боровлево-3". Также в 2020 году началась реализация стратегического проекта по ревитализации Морозовского городка в Твери и строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих в 6 зданиях комплекса."Ключевую роль в сохранении стабильной ситуации в экономике региона в 2020 году сыграла промышленность. На поддержку отрасли по линии федерального фонда развития промышленности было направлено свыше 1,7 миллиарда рублей – в 15 раз выше показателей 2019-го года", - сказал Руденя.
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игорь руденя, тверская область, кувшиново, тверь, экономика

Руденя: в 2020 году доходы Тверской области возросли на 20 процентов

14:59 24.06.2021
 
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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В 2020 году несмотря на возросшую нагрузку на бюджет Тверской области из-за пандемии региону удалось обеспечить рост доходов почти на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая перед депутатами законодательного собрания региона с ежегодным отчетом.
Глава региона отметил, что в прошлом году в Верхневолжье введен целый ряд новых видов поддержки экономики. Один из них – включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов, что дает право на вычет по налогу на прибыль организаций, либо право воспользоваться субсидией по возмещению налога на имущество и части налога на прибыль и другие льготы.
Продолжалась работа по созданию на территории области зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В 2020 году в городе Кувшиново появилась территория опережающего социально-экономического развития, ведется работа по развитию первого в регионе частного промышленного технопарка компанией КСК, формированию инновационно-промышленного парка "Боровлево-3". Также в 2020 году началась реализация стратегического проекта по ревитализации Морозовского городка в Твери и строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих в 6 зданиях комплекса.
"Ключевую роль в сохранении стабильной ситуации в экономике региона в 2020 году сыграла промышленность. На поддержку отрасли по линии федерального фонда развития промышленности было направлено свыше 1,7 миллиарда рублей – в 15 раз выше показателей 2019-го года", - сказал Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме
10 июня, 22:18Тверская область
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКувшиновоТверьЭкономика
 
 
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