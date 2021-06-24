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Тверская область
https://ria.ru/20210624/dobrovoltsy-1738501900.html
Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев
Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев - РИА Новости, 24.06.2021
Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев
В 2020 году число молодых людей из Тверской области, зарегистрированных в системе "Добровольцы России", увеличилось на 70%, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:22
2021-06-24T20:22
тверская область
юнармия
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В 2020 году число молодых людей из Тверской области, зарегистрированных в системе "Добровольцы России", увеличилось на 70%, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом в областном парламенте. "В 2020 году увеличилось и количество молодежных патриотических объединений - 53 отряда занимаются поисковой деятельностью. Развивается и уже насчитывает более 3,7 тысяч участников движение "Юнармия", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства. Губернатор напомнил, что волонтеры регионального штаба акции "МыВместе" во время пандемии организовали обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей. Всего в 2020 году волонтеры исполнили 40 тысяч заявок.
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юнармия, игорь руденя, тверская область, общество

Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев

20:22 24.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с ежегодным отчетом в областном парламенте
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с ежегодным отчетом в областном парламенте
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В 2020 году число молодых людей из Тверской области, зарегистрированных в системе "Добровольцы России", увеличилось на 70%, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом в областном парламенте.
"В 2020 году увеличилось и количество молодежных патриотических объединений - 53 отряда занимаются поисковой деятельностью. Развивается и уже насчитывает более 3,7 тысяч участников движение "Юнармия", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Губернатор области Игорь Руденя на ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания региона
Вчера, 16:23Тверская область
Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей
Губернатор напомнил, что волонтеры регионального штаба акции "МыВместе" во время пандемии организовали обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей. Всего в 2020 году волонтеры исполнили 40 тысяч заявок.
 
Тверская областьЮнармияИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
 
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