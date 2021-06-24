https://ria.ru/20210624/dobrovoltsy-1738501900.html

Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев

Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев - РИА Новости, 24.06.2021

Руденя: в Верхневолжье растут ряды добровольцев

В 2020 году число молодых людей из Тверской области, зарегистрированных в системе "Добровольцы России", увеличилось на 70%, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:22

2021-06-24T20:22

2021-06-24T20:22

тверская область

юнармия

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В 2020 году число молодых людей из Тверской области, зарегистрированных в системе "Добровольцы России", увеличилось на 70%, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом в областном парламенте. "В 2020 году увеличилось и количество молодежных патриотических объединений - 53 отряда занимаются поисковой деятельностью. Развивается и уже насчитывает более 3,7 тысяч участников движение "Юнармия", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства. Губернатор напомнил, что волонтеры регионального штаба акции "МыВместе" во время пандемии организовали обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей. Всего в 2020 году волонтеры исполнили 40 тысяч заявок.

https://ria.ru/20210624/sotspodderzhka-1738458529.html

тверская область

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юнармия, игорь руденя, тверская область, общество