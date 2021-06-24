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В ДНР обвинили украинских силовиков в использовании ударного БПЛА

В ДНР обвинили украинских силовиков в использовании ударного БПЛА - РИА Новости, 24.06.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в использовании ударного БПЛА

Украинские силовики выпустили шесть мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и применили ударный БПЛА, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:20

2021-06-24T15:20

2021-06-24T15:20

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

здоровье - общество

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили шесть мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и применили ударный БПЛА, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 7.48 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. В 10.25 украинский БПЛА сбросил один боеприпас", - сказал представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210623/donbass-1738293059.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, здоровье - общество, донецк (донецкая область), украина, в мире