https://ria.ru/20210624/diplomatiya-1738353844.html

Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран

Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран - РИА Новости, 24.06.2021

Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов после инцидента с британским эсминцем у берегов... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:15

2021-06-24T06:15

2021-06-24T08:46

россия

георгий мурадов

великобритания

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738319809_0:0:1269:715_1920x0_80_0_0_83873fbeccc0ab64b856f8149fdd14a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов после инцидента с британским эсминцем у берегов полуострова предложил включить Великобританию в список недружественных стран.В среду Минобороны заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, корабль покинул российские воды. Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которую планируется собрать на так называемом международном саммите "Крымская платформа". "Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море", — выразил мнение постпред.Российское правительство ранее утвердило перечень недружественных государств, в него вошли две страны — США и Чехия.Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске так называемой "Крымской платформы". Саммит запланирован на 23 августа. Киев предложил присоединиться к мероприятию ряду стран, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, государствам Евросоюза.

https://ria.ru/20210616/ssha-1737323350.html

https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html

россия

великобритания

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, георгий мурадов, великобритания, республика крым, в мире