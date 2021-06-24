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Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран - РИА Новости, 24.06.2021
Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов после инцидента с британским эсминцем у берегов... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:15
2021-06-24T08:46
россия
георгий мурадов
великобритания
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов после инцидента с британским эсминцем у берегов полуострова предложил включить Великобританию в список недружественных стран.В среду Минобороны заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, корабль покинул российские воды. Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которую планируется собрать на так называемом международном саммите "Крымская платформа". "Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море", — выразил мнение постпред.Российское правительство ранее утвердило перечень недружественных государств, в него вошли две страны — США и Чехия.Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске так называемой "Крымской платформы". Саммит запланирован на 23 августа. Киев предложил присоединиться к мероприятию ряду стран, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, государствам Евросоюза.
https://ria.ru/20210616/ssha-1737323350.html
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россия, георгий мурадов, великобритания, республика крым, в мире
Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:15 24.06.2021 (обновлено: 08:46 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Постпред Крыма Мурадов призвал внести Великобританию в список недружественных стран

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов после инцидента с британским эсминцем у берегов полуострова предложил включить Великобританию в список недружественных стран.
В среду Минобороны заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, корабль покинул российские воды. Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
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"Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которую планируется собрать на так называемом международном саммите "Крымская платформа". "Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море", — выразил мнение постпред.
Российское правительство ранее утвердило перечень недружественных государств, в него вошли две страны — США и Чехия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске так называемой "Крымской платформы". Саммит запланирован на 23 августа. Киев предложил присоединиться к мероприятию ряду стран, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, государствам Евросоюза.
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РоссияГеоргий МурадовВеликобританияРеспублика КрымВ мире
 
 
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