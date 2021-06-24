https://ria.ru/20210624/dialog-1738425578.html

Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией

Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией - РИА Новости, 24.06.2021

Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией

Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией, цели и параметры которого должны быть согласованы с европейскими партнерами, заявил представитель МИД... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:07

2021-06-24T14:07

2021-06-24T14:27

европейский совет

евросоюз

мид франции‎

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

москва

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией, цели и параметры которого должны быть согласованы с европейскими партнерами, заявил представитель МИД Франции."В Европейском Совете 27 (стран) запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть определен в своих целях и параметрах со всеми нашими европейскими партнерами", - сказал на брифинге представитель МИД Франции.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

москва

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский совет, евросоюз, мид франции‎, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, москва, в мире, россия, франция