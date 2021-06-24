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Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией
Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией - РИА Новости, 24.06.2021
Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией
Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией, цели и параметры которого должны быть согласованы с европейскими партнерами, заявил представитель МИД... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:07
2021-06-24T14:07
2021-06-24T14:27
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией, цели и параметры которого должны быть согласованы с европейскими партнерами, заявил представитель МИД Франции."В Европейском Совете 27 (стран) запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть определен в своих целях и параметрах со всеми нашими европейскими партнерами", - сказал на брифинге представитель МИД Франции.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.
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европейский совет, евросоюз, мид франции, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, москва, в мире, россия, франция
Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией
14:07 24.06.2021 (обновлено: 14:27 24.06.2021)
Представитель МИД Франции заявил, что страна выступает за "требовательный диалог" с Россией