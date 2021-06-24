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Культура
https://ria.ru/20210624/delevin-1738269847.html
Одна из самых успешных моделей Кара Делевинь показала свой новый дом
Одна из самых успешных моделей Кара Делевинь показала свой новый дом - РИА Новости, 24.06.2021
Одна из самых успешных моделей Кара Делевинь показала свой новый дом
Британская супермодель и актриса Кара Делевинь устроила для журналистов из издания Architectural Digest, посвященного дизайну и интерьеру, экскурсию по своему... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T00:35
2021-06-24T00:35
интерьер
жилье
gucci
дэвид линч
беверли-хиллз
дэвид боуи
англия
культура
кара делевинь
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британская супермодель и актриса Кара Делевинь устроила для журналистов из издания Architectural Digest, посвященного дизайну и интерьеру, экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе (США). Видеотур опубликован на официальном YouTube-канале издания. Роскошное поместье, построенное в первой половине XX века, звезда фильмов "Отряд самоубийц" и "Валериан и город тысячи планет" приобрела несколько лет назад. Вскоре с помощью архитектора Николо Бини она превратила его в настоящий арт-объект, или, как в шутку сейчас называет свой дом Делевинь — "особняк Playboy". Один из самых необычных элементов, разработанных Бини, — туннель, имитирующий женские половые органы. По нему можно проползти из одной комнаты в другую. По словам Кары, она использует туннель по назначению, когда ей нужно подумать или потворить. Выход из него оформлен как стиральная машина.Супермодель также отметила, что разрабатывая интерьер, не придерживалась единого стиля. У каждого помещения — своя тематика. Например, джунгли, роскошные отели Беверли-Хиллз и, конечно же, родная Англия. Кара Делевинь подчеркнула, что искала вдохновение в произведениях любимых художников, музыкантов и режиссеров. Так, ярко-красная комната для игры в покер создана под влиянием работ Дэвида Линча, снявшего сериал "Твин Пикс", а ванная посвящена Дэвиду Боуи.В доме также есть уютная "розовая комната", которую модель нежно называет своим "розовым дворцом" и сравнивает ее с особняком основателя Playboy Хью Хефнера. Стены в ней обиты плюшевой тканью, свет почти всегда приглушен, а в центре установлен золотой шест для стриптиза. Каждую комнату дополняют необычные и даже уникальные элементы декора вроде оригинальных работ современного американского художника Джеймса Таррелла, обоев модного дома Gucci, прозрачного рояля или розовых автоматов для игры в пинбол. Зрители остались под впечатлением от экскурсии по дому одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
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интерьер, жилье, gucci, дэвид линч, беверли-хиллз, дэвид боуи, англия, кара делевинь, стиль жизни, новости культуры
Одна из самых успешных моделей Кара Делевинь показала свой новый дом
00:35 24.06.2021
 

Модель Кара Делевинь устроила рум-тур по своему роскошному коттеджу в Лос-Анджелесе

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британская супермодель и актриса Кара Делевинь устроила для журналистов из издания Architectural Digest, посвященного дизайну и интерьеру, экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе (США). Видеотур опубликован на официальном YouTube-канале издания.
Роскошное поместье, построенное в первой половине XX века, звезда фильмов "Отряд самоубийц" и "Валериан и город тысячи планет" приобрела несколько лет назад. Вскоре с помощью архитектора Николо Бини она превратила его в настоящий арт-объект, или, как в шутку сейчас называет свой дом Делевинь — "особняк Playboy".

"Если бы я была Алисой в стране чудес, он был бы Безумным Шляпником", — сказала об архитекторе актриса.

Один из самых необычных элементов, разработанных Бини, — туннель, имитирующий женские половые органы. По нему можно проползти из одной комнаты в другую. По словам Кары, она использует туннель по назначению, когда ей нужно подумать или потворить. Выход из него оформлен как стиральная машина.
Супермодель также отметила, что разрабатывая интерьер, не придерживалась единого стиля. У каждого помещения — своя тематика. Например, джунгли, роскошные отели Беверли-Хиллз и, конечно же, родная Англия.
Кара Делевинь подчеркнула, что искала вдохновение в произведениях любимых художников, музыкантов и режиссеров. Так, ярко-красная комната для игры в покер создана под влиянием работ Дэвида Линча, снявшего сериал "Твин Пикс", а ванная посвящена Дэвиду Боуи.
В доме также есть уютная "розовая комната", которую модель нежно называет своим "розовым дворцом" и сравнивает ее с особняком основателя Playboy Хью Хефнера. Стены в ней обиты плюшевой тканью, свет почти всегда приглушен, а в центре установлен золотой шест для стриптиза.
Каждую комнату дополняют необычные и даже уникальные элементы декора вроде оригинальных работ современного американского художника Джеймса Таррелла, обоев модного дома Gucci, прозрачного рояля или розовых автоматов для игры в пинбол.
Зрители остались под впечатлением от экскурсии по дому одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
"Какой дом! Там никогда не будет скучно, даже если тебе скучно", "Дом мечты", "Ей даже не нужно отправляться в студию для фотосессии. Этот дом и есть студия", "В доме Кары столько индивидуальности. Каждая комната имеет свой характер и тему", — прокомментировали пользователи.
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