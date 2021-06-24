https://ria.ru/20210624/degtyarev-1738355494.html

Дегтярев проинспектировал Нанайский район Хабаровского края

Дегтярев проинспектировал Нанайский район Хабаровского края - РИА Новости, 24.06.2021

Дегтярев проинспектировал Нанайский район Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в этом году поручил открыть школу в Найхине, стройплощадку будущего образовательного учреждения глава региона РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:49

2021-06-24T06:49

2021-06-24T06:49

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в этом году поручил открыть школу в Найхине, стройплощадку будущего образовательного учреждения глава региона посетил, инспектируя Нанайский район.Он отметил, что жителям Найхина новую школу обещали еще в 2013 году, но федерального финансирования добились только в 2018-м. Строительство должно было завершиться в 2020 году. "А по факту - только сейчас, в 2021-м, доводим дело до ума", - отметил Дегтярев."Мы договаривались в прошлом году на этой же площадке, что мы в июне сюда приедем. Видим динамику хорошую. Отставание есть, но нагоняем. Результат за год: здание стоит, кровля будет закончена через неделю, отделочные работы идут, контур тепловой закрыт", - добавил врио губернатора края.Как уточнили в правительстве региона, стоимость новой школы – около 600 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ООО "Капторстрой". После завершения строительства в двухэтажном здании смогут обучаться 300 детей.Образовательное учреждение имени Героя РФ Максима Пассара (старое здание) было деревянное, одноэтажное, построено еще в 1962 году. В школе не было учебных мастерских для мальчиков, медицинского блока, помещений для реализации программ дополнительного образования, вспомогательных и технических помещений. При проектной мощности в 176 мест в школе обучался 241 ребенок. Учебный процесс был организован в две смены. В феврале 2016 года прекратили эксплуатацию спортивного зала школы. В 2019 году по результатам повторного обследования прекращена эксплуатация всего здания.Глава региона сообщил, что планирует регулярно контролировать завершение строительства школы в селе Найхин – самом большом национальном селе в Хабаровском крае.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738010153.html

https://ria.ru/20210624/remont-1738355348.html

хабаровский край

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михаил дегтярев, хабаровский край, общество